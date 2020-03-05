شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الخليجى (GFH) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 05-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الأربعاء مرتفعا عند مستوى 70٫30 فلس، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 70٫50 فلس، حيث يقابل المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، وهو ما دفع السهم ليقلص مكاسبه ويغلق عند مستوى 69 فلس، ونتوقع مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى مستوى الدعم 67 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 71 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 68.3 بينما مستوى المقاومة هو 69٫50 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط