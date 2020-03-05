شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب فيروس كورونا.. السعودية تؤجل معرض "بيج فايف" لمواد البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت السلطات بالمملكة العربية السعودية، تأجيل معرض "بيج 5 السعودية"، والذى كان مقرر إقامته بالفترة من 8 إلى 11 مارس الجارى، لحين تحديد موعد جديد، حيث رجحت مصادر بهيئة المعارض المصرية، أن يكون الموعد الجديد يونيو المقبل، وكانت وزارة التجارة والصناعة، قررت نقل تبعية المعارض الخارجية من هيئة تنمية الصادرات إلى هيئة المعارض والمؤتمرات، وتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة، لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المعارض الخارجية في شهر مارس، والتي جرى تنسيقها وفى مراحلها النهائية.

وكان قد تقرر تحويل المشاركة المصرية في معرض "بيج فايف السعودية" إلى مشاركة فردية بدلا من الجناح، والذى كان مقرر أن تشارك فيه 10 شركات من قطاع مواد البناء، والمدرج ضمن خطة المعارض المصرية الخارجية للنصف الثانى من العام المالى الجارى.

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ووجهت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع ، بتسهيل الاشتراك في المعارض ذات الجدوى الاقتصادية، وعدم تأخير أوراق المعارض التي تم التوافق عليها، ومدرجة ضمن خطة المعارض الخارجية، في إطار خطة زيادة الصادرات المصرية للخارج.

وتدخلت الوزيرة نيفين جامع، لإنقاذ منظومة دعم الصادرات والمعارض الخارجية، وتمكنت من حل مشكلة تأخر مخصصات المعارض الخارجية للنصف الثاني من العام المالى الحالى، وحصلت في وقت سابق على موافقة مجلس الوزراء بتخصيص 125 مليون جنيه، الأمر الذى لاقي استحسان المصدرين.

وكانت نيفين جامع، قررت إلغاء القرار الوزاري رقم 1465 لسنة 2017، بشأن منظومة المعارض الخارجية، كما كلفت بتشكيل لجنة تنسيقية بقرار وزاري يقترح أعضاؤها ومهامها رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، على أن تضم في عضويتها رئيس صندوق تنمية الصادرات، وممثل عن الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.