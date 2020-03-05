شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص فائض الميزان التجاري في استراليا دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر الميزان التجاري لشهر كانون الثاني/يناير والتي أوضحت تقلص الفائض إلى ما قيمته 5.21 مليار دولار استرالي مقابل 5.38 مليار دولار استرالي والتي عدلت من فائض 5.22 مليار دولار استرالي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 5.480 مليار دولار استرالي.

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