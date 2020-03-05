شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة تضع اللمسات النهائية على المجالس التصديرية لإعلان تشكيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضع الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، اللمسات النهائية على تعديلات المجالس التصديرية، المرتقب إعلانها نهاية مارس أو أول أبريل، وتكشف المعلومات المتاحة، أن إجراءات وتعديلات ستطال المجالس التصديرية، تهدف في المقام الأول إدخال شركات ومصدرين جدد، خاصة بالنسبة للشركات المتوسطة، غير القادرة على الدخول واختراق الأسواق العالمية، فى ظل توجه حكومي بدعم الشركات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وجعلها في مقدمة اهتمام وزارة الصناعة والتجارة.

ومنذ توليها حقيبة وزارة الصناعة والتجارة، تسعى نيفين جامع بكل قوة لتحسين أداء جميع الهيئات والمصالح الحكومية التابعة للوزارة، بهدف تحقيق طفرة في أداء القطاعات المختلفة، عن طريق القرارات الجادة والجريئة لإنقاذ الملفات لدى وزارة التجارة، لتسهيل الأداء وخدمة أفضل للمجتمع الصناعى والتصديرى، والذى عانى لمدة قاربت على العام ونصف من التهميش وعدم الاهتمام من قبل مكتب وزير الصناعة والتجارة.

وخلال الفترة الأخيرة، تدخلت الوزيرة بقوة لتقوية القطاعات التي تخدم المستثمرين، وكذلك اتخذت إجراءات وقرارات هدفها الرئيسى انتعاش الصناعة والتسهيل على المصنعين، واستقطاب الاستثمارات الصناعية.

إجراءات وقرارات عاجلة لإنعاش قطاع الصناعة والتجارة:

- الوزيرة بدأت نشاطها بحصولها على موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 125 مليون جنيه لمنظومة المعارض الخارجية.

- أجرت عدة تغيرات بعد دراسة متأنية لأداء القطاعات المختلفة وتغيير رئيس هيئة تنمية الصادرات.

- إلغاء حصول المصانع على شهادة المواصفات والجودة للتسهيل على المصنعين.

- تدخلت شخصيا لإنقاذ 3 معارض خارجية كانت على وشك الإلغاء.

- قررت نقل تبعية المعارض الخارجية من هيئة تنمية الصادرات إلى هيئة المعارض والمؤتمرات.

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- نيفين جامع أعلنت عن استراتيجية جديدة لصناعة السيارات.

- تسوية مستحقات المصدرين بأكثر من 924 مليون جنيه تم صرفها فعليا للشركات.

- مراجعة خطط المعارض الخارجية لتحقيق أفضل جدوى اقتصادية.

- وضع آلية تنفيذ لقرار تسجيل المصانع الموردة "القرار 43".

- العمل على مراجعة الاتفاقيات التجارية الخارجية لمصر ومعرفة تأثيرها على الميزان التجارى.