شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج قوية لبرنامج الإصلاح.. تعرف على أهم 20 رقم عن اقتصاد مصر فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الاقتصاد المصرى نجاحات كبيرة خلال العام الماضى 2019، في اطار تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادى فى عدد من المستويات منها البطالة ومؤشرات التنافسية، ومعدلات النمو، نستعرضها في النقاط التالية...

-ارتفاع معدل نمو الاقتصاد إلى 5.6% عام 2018 /2019، مقارنة بـ 5.3% عام 2017 /2018.

-نمو القطاعات الرئيسية للاقتصاد أبرزها قطاع الاتصالات بنسبة 16.7%، والتشييد والبناء بنسبة 8.8%.

- نمو قطاع خدمات التعليم والصحة 3.8%، والزراعة 3.3%، وقطاع الصناعة بنسبة 2.8 %..

- زيادة نسبة الاستثمارات العامة والخاصة 27.9%، لتصل إلى 922.5 مليار جنيه عام 2018 /2019.

- انخفض معدل البطالة ليصل إلى 7.8% خلال الربع الثالث لعام 2019، مقابل 10% خلال الفترة نفسها لعام 2018.

-انخفاض معدل التضخم للحضر إلى 9.2% عام 2019، مقارنة بـ 14.4% خلال عام 2018 .

- زيادة إيرادات السياحة 28.6%، لتصل إلى 12.6 مليار دولار عام 2018 /2019، مقارنة بـ 9.8 مليار دولار عام 2017 /2018 .

-حقق صافي الاحتياطيات الدولية مستويات قياسية ليسجل أعلى قيمة على الإطلاق لتصل إلى 45.42 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2019.

-تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018 /2019، مقارنة بـ 0.1% عام 2017 /2018 .

-انخفاض مستوى العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 8.4% خلال 2018 /2019.

-انخفض إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 90.5% عام 2018 /2019، مقارنة بـ 97.3% عام 2017 /2018

- تحقيق مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية حيث تقدمت مصر 47 مركزاً في مؤشر شفافية الموازنة، لتحتل المرتبة الـ 63 بتقرير التنافسية العالمي عام 2019 مقارنة بالمرتبة الـ 110 بالتقرير نفسه عام 2018.

- تقدمت مصر 18 مركزاً في مؤشر معيار التدقيق والمحاسبة، لتحتل المرتبة 50 بتقرير التنافسية العالمي عام 2019، مقارنة بالمرتبة 68 بالتقرير ذاته عام 2018 .

-صندوق النقد الدولي أكد مساهمة برنامج الاصلاح الاقتصادي في تقليص العجز المالي وخفض الدين العام.

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-البنك الدولي أكد أن الاحتياطي الأجنبي يغطي 8 أشهر من واردات البضائع مما انعكس على استقرار الوضع الخارجي لمصر.

- أشادت "فايننشال تايمز" بتحسن أداء قطاع السياحة في مصر مدفوعاً بالأسعار المنخفضة وتحسن الأحوال الأمنية .

- البنك الدولي أيضاً استمرار مصر في قيادة النمو الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

- "بلومبرج" تؤكد التراجع الحاد في أسعار السلع الغذائية كأحد الأسباب الرئيسية لانخفاض معدل التضخم بشكل أسرع من المتوقع .

- النمو الاقتصادي المصري يحتل المركز الثالث على مستوى العالم وفقاً لقائمة "إيكونوميست" في الربع الثالث لعام 2019.

- استمرار مصر في صدارة الدول الأفريقية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من عام 2019، وذلك وفقاً لتقرير أونكتاد

- احتلت مصر المركز الـ 114 في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، مقارنة بالمركز الـ 120 في التقرير نفسه لعام 2019 .

- تحسن التصنيف الائتماني لمصر في أبرز وكالات التصنيف العالمية، حيث ارتفع التصنيف الائتماني لمصر من B إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك وفقاً لوكالة "فيتش".

-ارتفع التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى B2 ، وذلك وفقاً لوكالة "موديز".

-أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" على التصنيف الائتماني لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة .

- استمر الجنيه المصري كثاني أفضل العملات أداءً أمام الدولار على مستوى العالم عام 2019.

-وفق وكالة "بلومبيرج"، اعتبار الجنيه أقوى العملات أداءً أمام الدولار في الأسواق الناشئة والتي تم تحديدها وفقاً لمؤسسة "مورجان ستانلي".