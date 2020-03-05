«إمباور» تربط شبكات «جميرا» عبر نفق تحت شارع الخيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عن تصاعد عمليات توسيع شبكة تبريد المناطق التابعة لها بين منطقتي (جميرا فلج سيركل وجميرا فلج تراينجل) في دبي بطاقة إجمالية تصل إلى 26000 طن تبريد من خلال محطاتها ال6 في تلك المنطقة ما يرسخ من شهرة شبكة «إمباور» ضمن الأكثر كفاءة عالمياً.

وستؤدي التوسعات الجديدة في كلتا المنطقتين إلى زيادة كفاءة توزيع الطاقة وتمكين السكان من الاستفادة المثلى من خدمات شبكة «إمباور» الضخمة في تبريد المناطق.

وتأتي التوسعات الجديدة في إطار استراتيجية المؤسسة وخططها الطموحة لتطوير البنية التحتية لتبريد المناطق في دبي وضمان استمرارية الخدمة. وتقضي التوسعات بربط محطتي التبريد في المنطقتين مع بعضهما ما يرفع من كفاءة عمليات التوزيع على السكان.

وتواصل فرق العمل إنجاز تلك التوسعات في إطار الجدول الزمني المحدد ومن المتوقع أن تنتهي من مد شبكة خط جديد بين المنطقتين بطول 350 متراً وسيجري تشغيله في إبريل المقبل. ويجري حالياً مد شبكة الأنابيب بين المنطقتين بطول 130 متراً عبر نفق تم حفره بعمق 14 متراً تحت شارع الخيل باستخدام تقنية فريدة تضمن عدم التسبب بأي ضرر للشارع.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي ل «إمباور»: نواصل التوسع في شبكة الأنابيب انسجاماً مع زيادة المناطق التي نغطيها في دبي وارتفاع أعداد المستهلكين ومحطات التبريد الموزعة في الإمارة. وقد نجحنا مسبقاً في تنفيذ مشاريع أنظمة التبريد في الأوقات المحددة، نظراً لدرجة التحكم العالية التي نتمتع بها في الحصول على إمدادات شبكات الأنابيب الخاصة بعملياتنا.

وأوضح أن فرق عمل «إمباور» بخبراتها وحرفيتها تستخدم تقنيات متقدمة لإنجاز عمليات شبكة الربط البيني الجديدة لضمان إنجاز المهمة من دون قطع خدمات التبريد في الشبكة الحالية. لافتاً إلى أن نجاح الشركة في إيجاد حلول ذكية للتحديات التي تواجهها في عمليات مد الأنابيب حيث تتواصل أعمال التوسعة من دون التسبب في أي ضرر للطرقات أو تعطيل الحركة المرورية .