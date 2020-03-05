شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 998 سيارة «تويوتا بريوس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أطلقت وزارة الاقتصاد حملة استدعاء جديدة تشمل 998 سيارة «تويوتا بريوس» موديلات 2015 و2016 و2017 و2018، لعيوب تصنيعية مختلفة، بالتعاون مع شركة الفطيم للسيارات الوكيل المحلي المستورد لسيارات «تويوتا» و«لكزس» في الدولة.
وجاء في تقرير الوزارة، أمس، أن المركبات المشمولة بالحملة مجهزة بمفاتيح في نظام التذكير بربط حزام الأمان ونظراً للتجميع غير المناسب للدوائر الكهربائية في مفتاح التذكير هناك احتمال بحدوث تآكل غير طبيعي في مفاتيح الدوائر الكهربائية بعد الاستخدام لفترة طويلة وفي هذه الحالة لا يمكن إيقاف تشغيل نظام التذكير بحزام الأمان حتى عند تثبيت حزام الأمان بشكل سليم
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