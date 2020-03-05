توقعات بانخفاض رحلات الطيران 6% خلال 3 أشهر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقعت رابطة السفر الأمريكية تراجع السفر الدولي إلى الولايات المتحدة بنسبة 6% خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وسط مخاوف متزايدة من تفشي فيروس كورونا.

وقالت الرابطة، إن الانخفاض المتوقع سيكون أكبر تراجع في الرحلات الدولية الوافدة منذ الأزمة المالية عامي 2007 و2008.

وألغت شركات الطيران الأمريكية جميع الرحلات الجوية من الصين وإليها حتى أواخر إبريل/‏نيسان، وقلصت رحلات أخرى إلى آسيا وأوروبا. ومنعت إدارة الرئيس دونالد ترامب جميع المواطنين غير الأمريكيين الذين زاروا الصين أو إيران مؤخراً من دخول الولايات المتحدة. كما تم إلغاء العديد من التجمعات الكبيرة التي تجذب الكثير من الزوار الأجانب.

ومن المقرر أن يجتمع الرؤساء التنفيذيون لشركات الطيران الأمريكية الكبرى مع نائب الرئيس مايك بنس في البيت الأبيض، أمس الأربعاء.

وتوقعت مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها أن يبحثوا كيف يؤثر فيروس كورونا في توقعاتهم للأعمال، وكذلك سبل التعامل مع القيود على السفر.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن تراجع الطلب العالمي على الشحن الجوي بنسبة 3.3% مقارنة مع نفس الفترة من 2019، ولم يرجح الاتحاد أن يكون لتفشي فيروس كوفيد-19 تأثير كبير بضعف الأداء في يناير.

وقال الرئيس التنفيذي لإياتا إنه كان هناك تفاؤل بأن يعطي تخفيف التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين دفعة للقطاع في 2020، لكن تفشي كوفيد-19 طغى على ذلك، وأضاف الرئيس أن الأوقات المقبلة صعبة.(رويترز)