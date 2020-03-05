افتتاح «راديسون رِد» فـي «دبي للسيلـيـكون»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت مجموعة فنادق راديسون، فندق «راديسون رِد»، في واحة دبي للسيليكون، أحدث منشآت المجموعة سريعة التوسع في أرجاء الشرق الأوسط. يقع فندق راديسون رِد واحة دبي للسيليكون في مجمع دبي الرقمي، كما يأتي الفندق بأسلوب علامة رِد التجارية في تبني الرؤية المستقبلية، ويمزجها بأجواء الصحراء المحلية.

يضُم فندق راديسون رِد واحة دبي للسيليكون 104غرف مصممة تصميماً عصرياً، وثمانية أجنحة، و59 شقة تُلائم جيل الألفية، واستُخدمت في كل ذلك وسائل تكنولوجية متكاملة وتصاميم جريئة.

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