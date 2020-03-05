شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي موتورز» تعرض «ملك الليل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” عرضت «أبوظبي موتورز»، الوكيل الحصري لسيارات «رولز-رويس موتور كارز» في أبوظبي سيارة «رولز-رويس كالينان بلاك بادج»، (ملك الليل)، حيث نظمت الشركة فعالية قيادة خاصة بالإنتاج الجديد ضمن عائلة«بلاك بادج».

وقال طارق معتزّ، مدير علامة «رولز-رويس في أبوظبي موتورز»: يشرّفنا أن نقدّم أفخم سيارة رباعية الدفع في العالم. فقد جعل «كالينان» التنقل على الطرقات الوعرة في سيارة فارهة أمراً ممكناً للمرّة الأولى في التاريخ. ويسمح لنا «كالينان بلاك بادج» بالاستجابة لمتطلبات جيل أصغر سناً من الشباب الناجحين والمغامرين الذين يحتلّون مساحة جديدة في سوق السيارات الفارهة.

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