شكرا لقرائتكم خبر عن سامبا ينفذ برنامجا توعويا لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية في الثقافة المالية والان نبدء بالتفاصيل

أنهت مجموعة سامبا المالية بالشراكة مع مبادرة إنجاز السعودية ، تنفيذ برنامج تدريبي توعوي مالي، مُعدّ للجيل الناشئ من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في عدد من المدارس تحت عنوان: برنامج قراراتي المالية، ويهدف إلى تعزيز الثقافة والسلوكيات المالية والمصرفية لدى الطلاب والطالبات.

يأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية لمجموعة سامبا المالية، وشارك في تقديمه عدد من منسوبي قطاعات الأعمال في المجموعة، وتم تقديمه في 12 فصلًا دراسيًا للبنين والبنات في 6 مدارس بمدينة الرياض، وبلغ عدد المستفيدين منه 360 طالبًا وطالبة، تعرّفوا خلال جلسات البرنامج على أبرز المهارات التي تمكنهم من إعداد الخطط المالية المستقبلية، واطلعوا على المفاهيم المصرفية والمالية المرتبطة بالتمويل الشخصي، والائتمان، والدين، والإنفاق والادخار، والاستثمارات، والميزانيات.

ويُعدّ برنامج «قراراتي المالية» من المبادرات التوعوية لمؤسسة إنجاز السعودية الهادفة إلى دعم مفهوم الثقافة المالية لدى الشباب السعودي، وتأهيلهم لسوق العمل.