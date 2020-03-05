شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يكرم شركة أجدان للتطوير لرعاية معرض «السلامة أولا» والان نبدء بالتفاصيل
وفي حديث على هامش المعرض، قال الرئيس التنفيذي: نحرص في شركة أجدان على التكامل والتفاعل المجتمعي بين القطاعَين الحكومي والخاص، وقد أطلقنا برنامج أجدان للتفاعل المجتمعي، والذي ينشد التكامل في منظومة التطور المدني، من حيث التفاعل مع المحيط، والتي بدورها تعود بالأثر الإيجابي على الفرد والمجتمع.
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