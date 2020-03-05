شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يكرم شركة أجدان للتطوير لرعاية معرض «السلامة أولا» والان نبدء بالتفاصيل

ضمن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، وتحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، تسلّمت شركة أجدان للتطوير درعها التكريمية؛ لرعايتها معرض «السلامة أولًا»، وقد تشرّف باستلام الدرع، المهندس محمد بن عبدالمحسن العتيبي، الرئيس التنفيذي لشركة أجدان.

وفي حديث على هامش المعرض، قال الرئيس التنفيذي: نحرص في شركة أجدان على التكامل والتفاعل المجتمعي بين القطاعَين الحكومي والخاص، وقد أطلقنا برنامج أجدان للتفاعل المجتمعي، والذي ينشد التكامل في منظومة التطور المدني، من حيث التفاعل مع المحيط، والتي بدورها تعود بالأثر الإيجابي على الفرد والمجتمع.