الاقتصاد

«مازيراتي» تطلق اسم MC20 على سيارتها الرياضية الجديدة

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أعلنت «مازيراتي» عن إطلاق تسمية MC20 على سيارتها الرياضية الجديدة المرتقبة، التي جرى تطويرها في «مختبر مازيراتي للابتكار» وسيتم تصنيعها في مصنع العلامة التاريخي «فيالي تشيرو مينوتي»، ليتم عرضها لأول مرة عالمياً في مدينة مودينا مع نهاية شهر مايو.

وتتميز سيارة MC20 بخصائصها الرياضية الفائقة، ويشير الرمز MC إلى Maserati Corse، أما الرقم 20، فهو يرمز للعام 2020، الذي يسطر بداية مرحلة جديدة في تاريخ علامة «مازيراتي» العريق.

وتمثل السيارة الجديدة تطوراً طبيعياً لسيارة «أم سي 12»، التي عادت بها «مازيراتي» إلى مضمار السباق في عام 2004 بعد 37 عاماً من الغياب، وحققت معها نجاحاً باهراً بفوزها في 22 سباقاً (بما فيها 3 انتصارات في سباق سبا 24 ساعة)، و14 لقباً في بطولات الصانعين والسائقين والفرق، ضمن بطولة الاتحاد الدولي للسيارات لفئة «جي تي» بين عامي 2004 و2010. كما ستعود «مازيراتي» مرة أخرى إلى ميادين السباق مع سيارة MC20.

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