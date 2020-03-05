شكرا لقرائتكم خبر عن «بوش» تحتفل بافتتاح أكبر متجر لها في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

افتتحت Bosch -التي تعتبر إحدى الشركات الرائدة في مجال الابتكار التكنولوجي في ميدان الأجهزة المنزلية في العالم- أبواب صالة عرض العليا الجديدة الواقعة في شارع العليا العام بالرياض في 19 فبراير 2020، حيث كشفت عن مجموعة متنوعة من الأجهزة المنزلية. ومن المقرر أن تصبح صالة عرض العليا مركزًا متكاملًا للحلول المنزلية، مع توافر مجموعة من المنتجات.

ويوضح هشام حمزة، الرئيس التنفيذي لشركة عبداللطيف جميل، أن «منتجات Bosch هي تقنية للحياة؛ بهدف جعل الحياة أسهل بشكل ملحوظ وأكثر صحة وتوازنًا. ونحن فخورون بأن نكون شركاء وموزعين حصريين لشركة Bosch في المملكة، كما يسرنا أن نتمكّن من الترحيب بالعملاء في موقع جديد يسهل الوصول إليه».