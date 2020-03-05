شكرا لقرائتكم خبر عن «بوش» تحتفل بافتتاح أكبر متجر لها في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل
ويوضح هشام حمزة، الرئيس التنفيذي لشركة عبداللطيف جميل، أن «منتجات Bosch هي تقنية للحياة؛ بهدف جعل الحياة أسهل بشكل ملحوظ وأكثر صحة وتوازنًا. ونحن فخورون بأن نكون شركاء وموزعين حصريين لشركة Bosch في المملكة، كما يسرنا أن نتمكّن من الترحيب بالعملاء في موقع جديد يسهل الوصول إليه».
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