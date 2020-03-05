«مدن» تخصص أرضا صناعية لتطوير منظومات عسكرية

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وأضاف السالم في تصريحات له أمس: إن العام الماضي تم إطلاق تعاون إستراتيجي بين «مدن» والهيئة العامة للصناعات العسكرية بهدف تحفيز توطين الصناعات العسكرية ودعم توجه المملكة لجعل قطاع الصناعات العسكري رافداً مهمًا للتنمية الاقتصادية، وزيادة إسهامه في المحتوى المحلي، وفتح فرص العمل للكوادر الوطنية.
وأشار إلى أنه من خلال التعاون المشترك سيتم توجيه المستثمرين المرخصين في المجالات المستهدفة إلى المدن الصناعية التابعة لـ «مدن»، التي ستوفر محفزات للمستثمرين في القطاع، وسيعمل الجانبان لتأسيس تجمعات صناعية للقطاعات العسكرية المستهدفة داخل المدن الصناعية، وتقديم خيارات للمستثمرين لدعم قيام وتمكين المشروعات وضمان توسعتها واستدامتها وتطورها.
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