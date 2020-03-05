شكرا لقرائتكم خبر عن «مدن» تخصص أرضا صناعية لتطوير منظومات عسكرية والان نبدء بالتفاصيل

كشف مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، م. خالد السالم عن توقيع عقد تأجير أرض صناعية في المدينة الصناعية الثانية بالرياض مع شركة «انترا للتقنيات الدفاعية» لإقامة مشروع لتطوير وتصنيع منظومات الطائرات بدون طيار، مشيرا إلى أن الصناعات العسكرية توجد بها أنشطة وخدمات مساندة، إضافة إلى تطوير مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات مما يسهم في إيجاد كوادر وطنية تعزز تنمية الاقتصاد الوطني.

وأضاف السالم في تصريحات له أمس: إن العام الماضي تم إطلاق تعاون إستراتيجي بين «مدن» والهيئة العامة للصناعات العسكرية بهدف تحفيز توطين الصناعات العسكرية ودعم توجه المملكة لجعل قطاع الصناعات العسكري رافداً مهمًا للتنمية الاقتصادية، وزيادة إسهامه في المحتوى المحلي، وفتح فرص العمل للكوادر الوطنية.

وأشار إلى أنه من خلال التعاون المشترك سيتم توجيه المستثمرين المرخصين في المجالات المستهدفة إلى المدن الصناعية التابعة لـ «مدن»، التي ستوفر محفزات للمستثمرين في القطاع، وسيعمل الجانبان لتأسيس تجمعات صناعية للقطاعات العسكرية المستهدفة داخل المدن الصناعية، وتقديم خيارات للمستثمرين لدعم قيام وتمكين المشروعات وضمان توسعتها واستدامتها وتطورها.