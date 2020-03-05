«رأس الخيمة للتحكيم» يوقع آلية للتعاون مع مفوضية التجارة الأسترالية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

يُعِد مركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري التابع لغرفة رأس الخيمة حالياً، خطة عمل تطبق على مدى السنوات الثلاث المقبلة، سيكون من شأنها توفير آليات وبدائل فاعلة لتسوية النزاعات التجارية؛ لما لذلك من انعكاسات على بيئة الاستثمار في الإمارة، ومستوى التنافسية في قطاع المال والأعمال، حيث يحرص القائمون على إدارة مركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري في الفترة المقبلة، على أن يتيحوا للمستثمرين مرونة في اختيار آلية تسوية منازعاتهم وإجراءاتهم، وكذا عدد المحكمين ومكان التحكيم ولغته، وغيرها من الخصائص التي تميزه عن الوسائل التقليدية لفض النزاع، مؤكدين أن ذلك سيمنح المستثمرين خيارات أوسع في إدارة آلية فض النزاعات بشكل يتوافق مع طبيعة مشاريعهم وأعمالهم.

جاء ذلك خلال استقبال إبراهيم شوقي جوهر، الأمين العام لمركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة رأس الخيمة لمفوضة التجارة والاستثمار بولاية كوينزلاند الأسترالية دونا ماسي التي قامت بزيارة لغرفة تجارة رأس الخيمة مؤخراً، واطلعت على آلية العمل والخطة المستقبلية التي يُعدها المركز للتنفيذ خلال الفترة المقبلة.