«الطاقـة 2020» يكشـف دور الإمـارات فـي المضـي قُدمـاً نحـو الاستدامة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشف عدد من الخبراء المتخصصين المشاركين في جلسة حفز فكري انعقدت تحت عنوان «إزالة الكربون وأهداف التنمية المستدامة» على هامش الدورة 45 من معرض الشرق الأوسط للطاقة لعام 2020، التي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي حول الدور الكبير الذي يلعبه ازدياد التركيز على كفاءة الطاقة في الحد من التكاليف، ومساعدة أبرز الجهات الفاعلة في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط على مواجهة التحدي المزدوج، المتمثل في تلبية معدلات الطلب المتنامية على الطاقة، إلى جانب الحد من البصمة الكربونية.

ضمت الجلسة مجموعة من ألمع الشخصيات العاملة لدى أبرز المؤسسات الفاعلة في القطاع، من قبيل شركة الاتحاد لخدمات الطاقة، و«سيمنز» و«إتش إس بي سي»، وسلطت الضوء على ضرورة جعل الجهود المبذولة في القطاعين العام والخاص لأغراض تحسين كفاءة الطاقة معياراً يحتذى في المنطقة، لا سيما في ظل التوقعات التي تشير إلى إمكانية تضاعف معدلات استهلاك الطاقة بحلول عام 2050.

وأوضح براديب كومار سينج المدير المساعد لشؤون تطوير الأعمال لدى شركة الاتحاد لخدمات الطاقة، الدور الطليعي الذي تلعبه دولة الإمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من أجل تحسين كفاءة الطاقة، وذلك من خلال إعادة تحديث الأبنية والبنى التحتية لتحقيق الوفورات في الطاقة والحد من الهدر.

وقال: «قُمنا بإجراء تحسينات تهدف إلى توفير الطاقة لأكثر من 7700 منشأة في دولة الإمارات، ما أسهم في تحقيق وفورات وصلت إلى 130 كيلووات طن من ثاني أوكسيد الكربون، بينما نجحنا في الحد من استهلاك الطاقة بواقع 300 كيلووات. وتمثل هذه بداية رائعة ونقطة انطلاق صحيحة نمضي منها قُدماً نحو مزيد من الاعتماد على النماذج الأكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة.

وتوجد حوالي 61 هيئة حكومية في دبي، وقد جرى تقريباً تحديث كافة الأبنية الخاصة بهذه الهيئات، إلى جانب تزويدها بالحلول الكفيلة بتوفير الطاقة. وفي عام 2018، لا توجد في السوق سوى ثلاث شركات مختصة في خدمات الطاقة، بينما وصل عددها إلى 30 في الوقت الراهن، بفضل السياسات الحكومية في هذا الصدد، بينما تتجه العديد من الشركات الأخرى نحو اعتماد تحقيق الكفاءة في استهلاكها للطاقة».

100 مليار دولار

وقال بري مكنير رئيس قسم تغطية العميل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لدى شركة «إتش إس بي سي»: «قطعنا عهداً للسوق باستثمار نحو 100 مليار دولار في تمويل الاستدامة، وسنبلغ هذا الهدف بحلول عام 2025. وبعد مرور ثلاثة أعوام فقط على انطلاق أعمالنا، وصلنا إلى مبلغ 52 مليار دولار أمريكي وأنجزنا عدداً من المبادرات مثل السندات البيئية الخضراء والسندات الاجتماعية. ونحن الآن أفضل علامة تمويل مستدام في العالم وفقاً ل Euromoney. ولم يكن لدينا كثير من المنتجات والحلول قبل ثلاث سنوات.

سيقوم «المسعود للطاقة» بكشف النقاب عن مجموعة رائدة من أحدث المحركات التي تستخدم في تطبيقات توليد الطاقة الكهربائية من «فولفو بنتا»، حيث يعرض أحدث محركات «فولفو بنتا» «D8 Stage II & Stage IIIA/‏‏‏Tier» والمجهزة بأنظمة الحقن المتقدمة ونظم الشحن عالية التقنية، والتي تضمن الاحتراق الكامل للوقود ما يسهم في خفض استهلاك الوقود ومستويات أقل من الضوضاء والانبعاثات.