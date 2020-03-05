58 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في أبوظبي خلال 2019



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في أبوظبي خلال العام الماضي 58 مليار درهم، من خلال 19 ألف معاملة شملت المبيعات والرهون الخاصة بالأراضي والمباني والوحدات العقارية لكافة أنواع استخدامات الأراضي.

وأظهر تقرير صادر عن دائرة البلديات والنقل حول مؤشرات التداولات العقارية السنوية في الإمارة، أن قيمة المبيعات من إجمالي التصرفات العقارية بلغت 20.6 مليار درهم عبر 10,155 صفقة، فيما بلغت قيمة الرهون العقارية 37.4 مليار درهم من خلال 8,663 معاملة رهن.

وتوزعت المبيعات العقارية على الأراضي والمباني والوحدات، لتستحوذ الأراضي والمباني على ما نسبته 50% من إجمالي المبيعات في 2019 أي بقيمة 10.3 مليار درهم عبر 3,424 صفقة، فيما شكلت حصة الوحدات العقارية من إجمالي قيمة المبيعات ما نسبته 50% أيضاً عبر مبيعات بقيمة 10.3 مليار درهم من خلال 6,731 صفقة.

وبلغت قيمة الرهون العقارية خلال العام الماضي 37.4 مليار درهم عبر 8,663 معاملة رهن، في حين استحوذت الأراضي والمباني على الأغلبية العظمى من تلك الرهون بقيمة 36.2 مليار درهم، بنسبة 96.8% من إجمالي قيمة الرهون عبر 7,730 صفقة. وشكلت حصة الوحدات العقارية من إجمالي قيمة الرهون العقارية خلال العام الماضي ما نسبته 3.2% بواقع 1.2 مليار درهم عبر 933 معاملة.

وأكد حمد المطوع المدير التنفيذي لقطاع شؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل، أن الأداء العام للقطاع العقاري خلال عام 2019 هو انعكاس طبيعي لعدد من المعطيات والتطورات الجارية في السوق العقاري، من بينها زيادة في الطلب على العقارات من قبل المستخدمين النهائيين للعقار الذين يرغبون في امتلاك سكن مع تحول شريحة متزايدة من المستأجرين إلى ملاك، وخاصة بعد استقرار أسعار العقارات في السنوات الأخيرة، وتوفر عروض مغرية في السوق.

كما أسهمت خطط السداد الملائمة والعروض والتسهيلات المتنوعة التي طرحها المطورون العقاريون خلال العام ومعدلات الفائدة المنخفضة المعروضة من قبل مقدمي قروض الرهن العقاري من مصارف ومؤسسات تمويلية، في زيادة عدد الصفقات العقارية وتعزيز ثقة المشترين والمستثمرين في هذا القطاع.

وأكد المطوع أن حرص القيادة الحكيمة على اتخاذ العديد من القرارات الداعمة للتنمية الاقتصادية والبيئة الاستثمارية في الإمارة ومن بينها برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» وقرار السماح للمستثمرين الأجانب بالتملك الحر في المناطق الاستثمارية في إمارة أبوظبي فضلاً عن تعديل القوانين والتشريعات الخاصة بتأشيرات الإقامة طويلة الأمد وتأشيرة الإقامة لمشتري العقارات إلى جانب عدد من الإصلاحات والإجراءات والقرارات الأخرى المتعلقة بالسوق العقارية؛ زاد من تنافسية الاقتصاد المحلي، وانعكس بالإيجاب على حركة السوق العقارية.



المناطق الأكثر نشاطاً



وعن المواقع الجغرافية الأكثر نشاطاً حسب التداولات العقارية لكافة أنواع الأراضي والمتضمنة المبيعات التي تمت على المخطط والمبيعات على الوحدات المكتملة، إضافة إلى المباني والأراضي، تصدرت جزيرة الريم قائمة التداولات العقارية بنحو 6.52 مليار درهم، تليها جزيرة ياس

ب3.425 مليار درهم من التداولات، في حين جاءت منطقة الريف في المرتبة الثالثة ب2.293 مليار درهم، وحلت مدينة الشامخة في المركز الرابع بقيمة إجمالية بلغت 1.078 مليار درهم، ومن ثم مدينة خليفة في المرتبة الخامسة ب687 مليون درهم، وجاءت منطقة الفقع، الواقعة في مدينة العين في المرتبة السادسة بتداولات بلغت 303 ملايين درهم.