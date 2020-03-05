«تمييز دبي»: الموقّع يعتبر ممثلاً للشركة المتعاقدة

دبي:”الخليج 365”

أكدت محكمة تمييز دبي أن ورود اسم شركة معينة في صدر عقد (أي مقدمته) مبرم بينها وبين طرف آخر دون أن يقترن باسم ممثلها مع توقيع العقد سواء كان ذلك التوقيع بصريح الاسم أو بطريق الفِرمة يقيم قرينة على أن الشخص الموقع على العقد هو ممثلها القانوني. وأوضحت المحكمة في سياق حكم جديد أصدرته في ظل قانون التحكيم رقم 6/‏‏2018، أن الحفاظ على جادة حسن النية في التصرفات المرتبطة بإبرام العقود يعد مسألة ضرورية.

وتعليقاً على هذا الحكم الذي أصدرته محكمة تمييز دبي حديثاً في أحد الطعون التي عملت عليها مؤخراً «بيكر مكنزي حبيب الملا» والمقدمة للمحكمة بخصوص نزاع حول أهلية الشخص الموقّع على عقد متضمن شرط التحكيم، قال طارق سعد، شريك في شركة «بيكر مكنزي حبيب الملا»، إن الجهة الطاعنة تمسكت بصحة شرط التحكيم في حين زعمت الجهة المطعون ضدها بأن الشخص الموقع على التحكيم ليس هو الممثل القانوني للشركة، مدَّعية أن ممثلها القانوني هو الذي يظهر اسمه في رخصتها التجارية، معتبراً قضاء الحكم يشير إلى «دور المحكمة الحيوي في محاربة الغش والتصدي لكل من يحاول من جانب أحادي نقض الإجراءات التي اتُخذت من طرفه».

وقال عزت غريب، محامي في شركة «بيكر مكنزي حبيب الملا»: «إن الحكم المشار إليه يرسخ قواعد حسن النية في التعاملات ويحارب الغش والتحايل على القوانين ويعمل على استقرار التعاملات وتوفير مناخ آمن للاستثمار».