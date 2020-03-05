الاقتصاد

جولدمان يقلص توقعاته لبرنت إلى 45 دولاراً في إبريل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن جولدمان يقلص توقعاته لبرنت إلى 45 دولاراً في إبريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفض جولدمان ساكس توقعاته لسعر خام القياس العالمي برنت، وقال إن تخفيضات إنتاج أوبك+ وخفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة لن يكفيا لمنع تكون مخزونات ضخمة جراء تراجع الطلب بسبب تفشي فيروس كورونا.
وذكر البنك في مذكرة، الثلاثاء، أن أسعار برنت قد تنخفض إلى 45 دولاراً للبرميل في إبريل/‏نيسان مقارنة بتقديرات سابقة عند 53 دولاراً للبرميل قبل أن تتعافى بالتدريج إلى 60 دولاراً بحلول نهاية العام.
وهذه ثاني مراجعة بالتخفيض في أقل من شهر، وكان البنك قد خفض توقعاته لسعر برنت في الربعين الثالث والرابع إلى 53 و59 دولارا للبرميل من 60 و65 دولاراً .
وارتفعت أسعار النفط اليوم بعد أن أوصت لجنة تابعة لمجموعة أوبك+ بخفض إضافي لإنتاج النفط بواقع مليون برميل يومياً.
وقال البنك «بينما ستسهم مثل هذه التخفيضات في عودة الطلب والمخزونات لوضعهما الطبيعي في وقت لاحق من العام الجاري، إلا أنها لن تمنع التراكم الكبير لمخزونات الخام ».
كما خفض محللو جولدمان توقعات الطلب لعام 2020 لتُظهر أن الاستهلاك سينكمش بنحو 150 ألف برميل يومياً عنه قبل عام. (رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جولدمان يقلص توقعاته لبرنت إلى 45 دولاراً في إبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا