جولدمان يقلص توقعاته لبرنت إلى 45 دولاراً في إبريل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفض جولدمان ساكس توقعاته لسعر خام القياس العالمي برنت، وقال إن تخفيضات إنتاج أوبك+ وخفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة لن يكفيا لمنع تكون مخزونات ضخمة جراء تراجع الطلب بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكر البنك في مذكرة، الثلاثاء، أن أسعار برنت قد تنخفض إلى 45 دولاراً للبرميل في إبريل/‏نيسان مقارنة بتقديرات سابقة عند 53 دولاراً للبرميل قبل أن تتعافى بالتدريج إلى 60 دولاراً بحلول نهاية العام.

وهذه ثاني مراجعة بالتخفيض في أقل من شهر، وكان البنك قد خفض توقعاته لسعر برنت في الربعين الثالث والرابع إلى 53 و59 دولارا للبرميل من 60 و65 دولاراً .

وارتفعت أسعار النفط اليوم بعد أن أوصت لجنة تابعة لمجموعة أوبك+ بخفض إضافي لإنتاج النفط بواقع مليون برميل يومياً.

وقال البنك «بينما ستسهم مثل هذه التخفيضات في عودة الطلب والمخزونات لوضعهما الطبيعي في وقت لاحق من العام الجاري، إلا أنها لن تمنع التراكم الكبير لمخزونات الخام ».

كما خفض محللو جولدمان توقعات الطلب لعام 2020 لتُظهر أن الاستهلاك سينكمش بنحو 150 ألف برميل يومياً عنه قبل عام. (رويترز)