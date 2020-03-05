«روتانا» تسجل حضورها في المغرب

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وقعت «روتانا للفنادق»، اتفاقية لتشغيل منتجع بالميرا في مدينة مراكش، مسجلة بذلك دخولها الأول إلى قطاع الضيافة في المغرب مع هذا المنتجع الذي سيحمل اسم «منتجع بالميرا روتانا».

يقع هذا المنتجع في قلب واحة النخيل الشهيرة في مراكش. ويتألف المنتجع، الذي يمتد على مساحة 230 هكتاراً، من فندق «دو غولف روتانا» من فئة ال5 نجوم الذي يضم 315 غرفة فندقية، و«غولف كلوب روتانا» الذي يضم 11 جناحاً خاصاً، إضافة إلى «بالميرا بالاس» الذي يضم 314 غرفة فندقية. كما يضم مركزاً للمؤتمرات يتسع ل 3000 شخص، ومجموعة واسعة من المطابخ الموزعة على 13 مطعماً.