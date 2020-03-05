المصــرف المركــزي يخفّــض سعــر «الريبــو» إلــى 1.25%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

من المرجح أن تنخفض عوائد البنوك العاملة في الدولة من استثماراتها في شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي لصالحها في إطار سياسته النقدية في إدارة السيولة وضبطها في السوق المحلي بعد أن أعلن أمس الأول عن قيامه بخفض الفائدة على شهادات الإيداع بمقدار نصف نقطة مئوية اعتباراً من 4 مارس الجاري، تماشياً مع انخفاض أسعار الفائدة على الدولار إثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بنصف نقطة مئوية خلال اجتماعه أول أمس. كما خفّض مصرف الإمارات المركزي سعر إعادة الشراء «الريبو» الذي ينطبق على إقراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع بنصف نقطة مئوية ليصبح سعر الريبو 1.25% بعدما كان يصل إلى 1.75%.

يعد خفض مصرف الإمارات المركزي الفائدة على شهادات الإيداع بنصف نقطة مئوية أول تخفيض له في 2020 (علماً أنه كان قد خفّض الفائدة على شهادات الإيداع خلال العام الماضي 3 مرات بواقع ربع نقطة مئوية في كل مرة). وتمثل شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك في الدولة أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة. وبالتالي فان أسعار الفائدة على القروض وتمويل المشاريع ستتأثر بذلك انخفاضاً، وذلك حسب الملاءة المالية للعميل، وستنعكس أيضاً على ودائع العملاء لدى البنوك باتجاه انخفاضها. ومن المرجح أن تتأثر سلباً إيرادات البنوك من الفوائد وبالتالي أرباحها التي ستكون مصدر ضغط على إدارات البنوك في كيفية تنمية أرباح المساهمين.

ووفقاً لآخر البيانات المصرفية التي أصدرها المصرف المركزي مؤخراً، فقد تراجع رصيد شهادات الإيداع لدى «المركزي» 2.44% إلى 156.26مليار نهاية يناير الماضي، مقارنة مع 160.18 مليار نهاية ديسمبر 2019.

من المرجح أن تتراجع عوائد المستثمرين في البنوك خاصة مع التوقعات بإمكانية تباطؤ معدل نمو أرباح البنوك خلال العام مقارنة بالعام الماضي، مع تزايد التحديات وتسارع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وإمكانية إجراء خفض للفوائد خلال الفترة المقبلة، ووفقاً لآخر البيا نات المالية التي كشف عنها 16 بنكاً وطنياً، فقد أظهرت هذه البيانات أنها حققت نمواً في أرباحها بنسبة 11.95% عام 2019 لتصل إلى 45.47 مليار درهم مقارنة مع 40.61 مليار درهم عام 2018. ويأتي انخفاض الفائدة من قبل كبرى البنوك المركزية العالمية المؤثرة في الاقتصاد العالمي بهدف مواجهة تحديات فيروس كورونا الذي أثار هلع واضطراب أسواق المال العالمية، ولتعزيز قدرة الاقتصاد العالمي على مواجهة تحدي تباطؤ النمو المرجح أن ينخفض بصورة أكبر من التوقعات السابقة في حال توسع انتشار الفيروس بصورة أكبر.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض معدل الفائدة على الدولار نصف نقطة مئوية أمس الأول إلى 1.25%، وسيجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 18 مارس الجاري للنظر في أوضاع أسواق المال والاقتصاد الأمريكي والعالمي. ومن المرجح أن يقوم بخفض آخر للفائدة إذا زاد اضطراب أسواق المال. ومن المقرر أن تجتمع البنوك المركزية الرئيسية كل على حدة خلال الشهرين الجاري والمقبل لمناقشة أوضاع أسواق المال والسياسات المالية والنقدية لدعم وتعزيز الاقتصاد العالمي.