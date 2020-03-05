شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **قام سوق أبوظبي للأوراق المالية بتحديث سجل مساهمي مصرف الشارقة الإسلامي في النظام الآلي لإدارة المقاصة وذلك بإجراء عملية توزيع أسهم منحة بنسبة 5% للمساهمين المالكين لأسهم المصرف وتسجيلها في محافظهم الاستثمارية لدى الأعضاء وإدارة المقاصة، كما في إغلاق 3 مارس.
**قرر مجلس إدارة «الشارقة للتأمين» التوصية للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 7% من رأس المال بواقع 7 فلوس للسهم الواحد عن عام 2019.
**أعلنت «مجموعة الشارقة» استلامها إخطاراً من المحكمة بالحجز على عقارات الشركة، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية للعقارات تساوي قرابة 200 مليون درهم، بينما قيمة رصيد المطالبة حتى تاريخه تبلغ 35.4 مليون درهم وذلك بعد سداد الشركة 7 ملايين درهم في ملف التنفيذ من أصل مبلغ المطالبة البالغ 42.4 مليون درهم.
**تجتمع الجمعية العمومية للشركة الوطنية للتأمينات العامة، يوم 29 مارس الجاري، للنظر في مقترح مجلس الإدارة، توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10% من رأس المال.
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