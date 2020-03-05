مجموعة السبع و«الاحتياطي الفيدرالي» يتـحـركـان لنـجـدة الاقتـصـاد العـالمـي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعلن الدول الغنية التعبئة لحماية الاقتصاد العالمي من فيروس كورونا المستجدّ مع تسجيل الوباء المزيد من الانتشار في العالم، فيما تحذر منظمة الصحة العالمية من نقص في معدات الحماية.

وسعياً منه للحد من التبعات الاقتصادية للفيروس الذي يعطل الحياة اليومية لمواطني عدد متزايد من الدول، قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أقوى المصارف المركزية في العالم، بخطوة كبرى الثلاثاء بخفضه معدلات فائدته بشكل طارئ.

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن هذا التخفيض المفاجئ وغير المسبوق منذ الأزمة المالية عام 2008، سيعطي «دفعا كبيرا للاقتصاد».

وبقي الاقتصاد الأول في العالم حتى الآن بمنأى نسبيا عن تأثيرات الوباء، لكن التوقعات تحذر من احتمال أن تطال الأزمة بشكل مباشر الولايات المتحدة التي قد تدخل في مرحلة انكماش، ما سينعكس انكماشاً في الاقتصاد العالمي الذي مني بعدد من الصدمات.

وقبل قليل من إعلان الاحتياطي الفيدرالي، وجهت دول مجموعة السبع، القوى الاقتصادية الكبرى في العالم، إشارة إيجابية بإبداء «استعدادها للتحرك، بما في ذلك باتخاذ تدابير مالية» دعما للاقتصاد.

وكان وقع هذا الإعلان متباينا على الأسواق المالية الآسيوية، أمس الأربعاء، ففتحت البورصات الصينية على انخفاض بلغ 0,16% في بورصة شانغهاي و0,12% في بورصة هونج كونج، فيما ساد التردد بورصة طوكيو. (أ ف ب)