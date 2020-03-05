شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية عمومية غير عادية للمصرية للاتصالات فى 23 مارس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في الثامنة صباح يوم الإثنين الموافق 23 مارس 2020، بمبنى مؤتمر القرية الذكية وذلك لتعديل بعض مواد من النظام الأساسي واستحداث مادة أخرى.

كانت الشركة المصرية للاتصالات قد أعلنت عن نتائج أعمالها عن عام 2019، حيث قفز صافى الربح بعد الضرائب ليحقق نسبة نمو قدرها 33% مقارنة بالعام السابق محققاً مبلغ 4.4 مليار جنيه مدفوعا بالإيرادات القوية المحققة وارباح فروق العملة وإيرادات الاستثمار من فودافون والذي أبطل أثر تكلفة برنامج المعاش المبكر الذي شمل 3000 موظف بإجمالى تكلفة بلغت 1.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى الزيادة فى مصروفات الهلاك والاستهلاك.

وتمثلت أهم الملامح الرئيسية لنتائج أعمال الشركة خلال 2019 في نمو الإيرادات وتسجيل أكبر صافي في الأرباح إلى جانب زيادة قاعدة العملاء وتحسين الخدمات وبرنامج المعاش المبكر، كما ساهمت جودة الخدمات وكذلك الاستراتيجية الرقمية الإقليمية من تحقيق هذا الأداء المالى المتميز، و قد انصب تركيزنا هذا العام على الاستعداد بشكل كامل للمستقبل الرقمي، سواء داخل المصرية للاتصالات أو في جميع انحاء البلاد، لقد التزمنا التزامًا تامًا بالركائز الرئيسية التي صممت لتطوير المصرية للاتصالات لتصبح مقدم متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي يعزز مكانة مصر كمركز رقمي إقليمى، لقد بلغ اجمالي النفقات الرأسمالية لهذا العام 12.7 مليار جنيه بما يعكس التزامنا القوي نحو تطوير بنيتنا التحتية، الأمر الذي أتى بثماره في صورة النجاح التجاري غير المسبوق لنظام WE SPACE، الذى وفر سرعات لا مثيل لها في السوق وكذلك استمرار تنفيذ المبادرة القومية لربط المحافظات بالألياف الضوئية (الفابير) وهو ما يؤكد عزم الشركة على التطوير ويعزز من أهداف تقديم خدمات مميزة وخبرة أفضل لعملائها.