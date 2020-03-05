شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة العمالة: وقفنا تشغيل المصريين بقطر ونؤيد قرار وقف دخول القطريين لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حمدى إمام رئيس شعبة الحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، أنه لا يوجد أى توظيف للعمالة المصرية فى قطر منذ عامين ماضيين، وأشاد بقرار الحكومة المصرية في وقف دخول القطريين إلى مصر من مبدأ المعاملة بالمثل في وقف قطر دخول المصريين إلى أراضيها، لافتا إلى أن فرص التشغيل متوقفة منذ مقاطعة الخليج ومصر إلى دولة قطر.

وأضاف إمام فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن عدد العاملين المصريين في قطر يقدر بنحو 300 إلى 350 ألف عامل مصري فى مختلف القطاعات، ومن المتوقع أن ينطبق على المصريين العاملين هناك القرار القطرى بوقف دخولهم في حالة وجود أيا منهم فى أجازات فى مصر، موضحا أن هناك الكثير من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول تخوفا من انتشار فيروس كورونا إلا أن المعاملة بالمثل مع قطر جاءت بعد إجراء وقف المصريين الحاملين لبطاقات الإقامة والعاملين هناك منذ سنوات عديدة.

يذكر أن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، صرح بأنه في ضوء ما قررته دولة قطر، من حظر دخول المُسافرين الحاملين للجنسية المصرية، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المُسافرين الحاملين للجنسية المصرية، حتى في حالة حملهم إقامة سارية في دولة قطر، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فقد تقرر تطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل، وحظر دخول المُواطنين القطريين، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المُسافرين الحاملين للجنسية القطرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية فى مصر، اعتباراً من بداية يوم الجمعة 6 مارس، وحتى إشعار آخر، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.