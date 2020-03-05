شكرا لقرائتكم خبر عن "اينوك مصر" توسع نطاق حضورها المحلى وتبدأ عمليات الإنتاج فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت "اينوك مصر"، المشروع المشترك بين مجموعة "بروسيرف ايجيبت" وشركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" مذكرة تفاهم مع عدد من شركات تصنيع زيوت التشحيم المحلية، وذلك لتقييم عمليات مزج وتصنيع زيوت اينوك فى مصر، ويأتى إعلان "اينوك مصر" عن هذه الاتفاقية انسجاماً مع خططها الطموحة لزيادة كفاءة عملياتها والتأكد من توافر منتجاتها فى الأسواق المحلية.

و وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إذ تسهم مذكرة التفاهم التى وقعتها الشركة فى تعزيز حضورها فى السوق المصرى ما يتيح لها القدرة على توفير خيارات توريد بديلة للدول المجاورة.

وأشار سيف حميد الفلاسى الرئيس التنفيذى لمجموعة اينوك، الى اهمية السوق المصرى من حيث استهلاك مواد التشحيم فى القارة الأفريقية، حيث يأتى قرار المجموعة فى تعزيز حضورها المحلى فى مصر من خلال عمليات المزج والتصنيع تأكيداً على التزامنا بإقامة مشروعات البنية التحتية الأساسية التى من شأنها تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى للأسواق التى نمتلك أعمالاً فيها.

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وتعتزم "اينوك مصر"، زيادة جهودها لتحقيق التوسّع فى عملياتها حيث تعمل الشركة على توسيع نشاطها من خلال شبكة تضم 40 موزعاً محلياً والتركيز على توفير زيوت التشحيم بروتيك /Protec/ وفولكان /Vulcan/ فى السوق المصرى إضافةً إلى طرح مجموعة كبيرة من المنتجات متعددة الأغراض لتلبية احتياجات المركبات من البترول وزيوت محركات المركبات وزيوت محركات الديزل الثقيلة.

تجدر الإشارة، إلى أن مجموعة اينوك، تمتلك حضوراً فى أكثر من 60 سوقاً فى الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وجنوب ووسط آسيا وأفريقيا، حيث تضم منتجات اينوك مجموعة واسعة من خدمات ومنتجات زيوت التشحيم بالإضافة إلى وقود الطائرات وغاز البترول المسال LPG والوقود السائب ووقود الطيران والوقود البحرى والوقود البديل مثل الغاز الطبيعى المضغوط CNG.