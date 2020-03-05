شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. هبوط البورصات ورفع الفائدة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أخبار الاقتصاد المصرى والعربى اليوم عددا من الأحداث الهامة، لعل أبرزها استمرار تأثر الأسواق بانتشار فيروس كورونا ولجوء عددا من البنوك المركزية الى خفض سعر الفائدة وذلك بعد قرار المركزي الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة 50 نقطة.

وزارة التخطيط تستعرض استراتيجية الدولة للحوكمة ومكافحة الفساد

شهدت فعاليات اليوم الثالث من ورشة العمل التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول رؤية مصر 2030 المُحدثة وتوطين أهدافها الاستراتيجية، بمحافظة الفيوم انعقاد جلسة بعنوان: الحوكمة في رؤية مصر 2030 المحدثة، برئاسة الدكتور خالد زكريا مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي.

وتناولت الجلسة تقديم عرض بعنوان: "الحوكمة: المفهوم والواقع في مصر" متضمنًا مجموعة من المحاور هي مباديء الحوكمة وأثارها المتوقعة، وضعية الحوكمة في مصر، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ورؤية الإصلاح الإداري كمدخل لتحسين وضعية الحوكمة في مصر، فضلًا عن استعراض نماذج من جهود تعزيز الحوكمة في مصر.

البنك المركزى يستهدف زيادة عدد مراكز خدمات تطوير الأعمال إلى 100 مركز

كشفت نرمين الطاهري، وكيل محافظ البنك المركزي للتطوير المصرفي، عن أن البنك المركزي يستهدف من خلال مبادرة "رواد النيل" زيادة عدد مراكز تطوير الأعمال إلى 100 مركز منتشرة في كل أنحاء الجمهورية.

وقالت الطاهري - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك المركزي اليوم الأربعاء، بمناسبة مرور عام على إطلاق مبادرة رواد النيل - إنه تم خلال عام افتتاح 28 مركزاً لخدمات تطوير الأعمال تغطي 15 محافظة بجانب احتضان 85 شركة بحاضنات أعمال .

وأضافت أنه تم أيضا افتتاح 4 بيوت تصميم بأربع جامعات هي (جامعة النيل، جامعة عين شمس، الأكاديمية البحرية بالإسكندرية، وجامعة الأزهر بمحافظة قنا) بالإضافة إلى تقديم دعم فني لـ 56 مشروعا وتدريب 100 طالب من المدارس الفنية وتقديم تدريب لحوالي 2000 متدرب وأكثر من 6000 طالب مشارك في حملات التوعية بمبادرة ريادة الأعمال والتثقيف المالي، كما تم تنفيذ 12 فاعلية تدريبية لجهات وجامعات حكومية وأكثر من 100 ألف متابع علي صفحات التواصل الاجتماعي .

رئيس القابضة الكيماوية: خفض سعر الغاز يحسن اقتصاديات الشركات.. فيديو

طالب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بعدم فرض قيود على شركات الأسمدة فى توريد 55% من حصتها لوزارة الزراعة، لدعم المزارعين، وبالتالى تتكبد الشركات خسائر كبيرة وهى فى الأساس شركات حكومية أيضا.

بنك الكويت المركزى يخفض سعر الخصم إلى 2.5% من 2.75% لتعزيز النمو

قرر بنك الكويت المركزي اليوم الأربعاء تخفيض سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.5 % من 2.75 %لتعزيز النمو.

وقال البنك في بيان إن هذه الخطوة جاءت في ضوء قراءته "لآثار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والتطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية المحلية والعالمية واتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية".

تأتي هذه الخطوة بعد يوم من خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين وقطر خفضت سعر الفائدة مقتدية بتحرك عاجل لمجلس الاحتياطي الأمريكي بهدف تقليص أثر تفشي كورونا.

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تراجع بورصة دبى بنسبة 2.24% بختام التعاملات بضغوط هبوط سهم بنك دبى الإسلامى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 2.24% خاسرا 56.81 نقطة ليغلق عند مستوى 2479.40 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها البنوك والعقارات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 222.3 مليون سهم محققة ما قيمته 167.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2440 صفقة لعدد 32 سهما، وارتفعت 3 أسهم، وانخفض 25 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع النقل بنسبة 4.24%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.77%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 2.64%، ثم قطاع السلع بنسبة 2.17%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.87%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.41%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.05%.

بورصة البحرين حمراء بجلسة الأربعاء وسط هبوط قطاعات البنوك والخدمات والصناعة

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.52% خاسرا 8.46، نقطة ليغلق عند مستوى 1629.50 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 8 ملااين سهم بقيمة 2.5 مليون دينار.

تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط هبوط 9 قطاعات

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط 9 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.85% خاسرا 50.22 نقطة ليغلق عند مستوى 5842.22 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.98% خاسراً 63.63 نقطة ليغلق عند مستوى 6452.34 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.5% خاسراً 23.46 نقطة ليغلق عند مستوى 4635.52 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.4%، خاسرا 19.11 ليغلق عند مستوى 4747.91 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 178.8 مليون سهم بقيمة 42.4 مليون دينار كويتى عبر 9014 ألف صفقة.

"المركزى الكندى" يخفض أسعار الفائدة وسط مخاوف فيروس كورونا

خفض البنك المركزي الكندي سعر الفائدة القياسي من 1.75 % إلى 1.25 % اليوم الأربعاء، في مواجهة التفشي السريع لفيروس كورونا، وقال إنه مستعد لخفض الفائدة مجددا عند الحاجة لدعم النمو الاقتصادي.

وقال بنك كندا إن تفشي الفيروس يمثل "صدمة سلبية كبيرة" للتوقعات لنمو الاقتصاد الكندي والاقتصاد العالمي، وتكهن بأنه مع انتشار كورونا فإن ثقة الشركات والمستهلكين ستتدهور وهو ما سيلحق مزيدا من الضرر بالنشاط الاقتصادي.