بيبسيكو مصر تحصد جائزة "الاستثمار المستدام" عن سنة 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - محمد شلباية: نفخر بهذا التكريم الذي يؤكد ثقتنا في السوق المصري كأحد أهم الأسواق في المنطقة

حصلت شركة بيبسيكو مصر، الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات على جائزة "الاستثمار المستدام" عن عام 2019 خلال حفل توزيع جوائز "bt100" التي تنظمها مجلة "Business Today" سنوياً تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك تقديراً واعترافاً بدورها كأحد أهم المستثمرين العالميين والتزامها تجاه السوق المصري لتحقيق التنمية والتطور المنشود للاقتصاد والمجتمع.

شهدت الاحتفالية التي حضرها نخبة من الوزراء وعدد كبير من ممثلي مجتمع الأعمال البارزين والمديرين التنفيذيين للشركات العالمية والمحلية المختلفة، الإعلان عن أكثر الشركات تأثيراً في الاقتصاد ومجتمع الأعمال المصري لعام 2019، والتي تم اختيارها وفقاً للدراسات والأبحاث السوقية المعتمدة على معايير تقييم أنشطة جميع الشركات العاملة بالسوق وذلك بمساهمة مجموعة من الخبراء والباحثين المتخصصين في الشئون الاقتصادية على رأسهم السيد أشرف سلمان، وزير الاستثمار الأسبق، والمهندس ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والمهندس أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق.



بيبسيكو مصر تحصد جائزة الاستثمار المستدام bt100

جاء تكريم شركة بيبسيكو مصر بجائزة " الاستثمار المستدام" لعام 2019 وذلك لكونها من أكبر مستثمري السوق المصري، بعد أن بدأت الشركة منذ عام 2018 احتفالا بوجودها في مصر لمدة 70 عاماً، بالإعلان عن ضخ استثمارات جديدة بقيمة 515 مليون دولار حتى عام 2021 تأكيداً وترسيخاً لوجودها في واحد من أهم الاسواق الاستراتيجية، هذه بالإضافة إلى 3.7 مليون دولار بداية من 2019 لمدة ثلاث سنوات ونصف لدعم برنامج "عايشين بخيرها" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة كير الدولية.

عبر محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر، عن سعادته بحصول الشركة على جائزة bt100 قائلا "إن حصولنا على جائزة "الاستثمار المستدام" والذي يعد تتويجاً لرحلة نجاح على مدار أكثر من 70 عاماً من العمل الجاد والمثابرة والقدرة على تطوير الاستراتيجيات بما يتناسب مع طبيعة السوق المصري والتغيرات الاقتصادية التي شهدتها مصر، كما أنه يمثل رسالة إيجابية عن مناخ الأعمال في مصر والتي أشاد بها السيد رامون لاجوارتا الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو العالمية خلال زيارته مؤخراً إلى مصر."

وأكد شلباية أن الانتعاش الذي يشهده الاقتصاد المصري جاء نتيجة تطبيق حزمة من الإصلاحات المنهجية، مدعمه بإطلاق قانون الاستثمار ومشروعات تطوير البنية التحتية والمنطقة الاقتصادية، ووجه الدعوة إلى المستثمرين الأجانب لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري لتحقيق مشاركة قوية في تنمية الاقتصاد ودفعه إلى الأمام.

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وأضاف: "نحرص على الا يقتصر وجودنا في مصر على الاستثمارات فقط، حيث نضع الأفراد وتطوير قدراتهم على رأس قائمة أولوياتنا، فعلى مدار السنوات الماضية قدمنا للمجتمع المصري العديد من المبادرات المجتمعية والتنموية بهدف خلق قيمة مضافة للمشاركة في تنمية المجتمع. وركزنا جهودنا على تمكين الشباب والمرأة في العديد من البرامج الهادفة إلى دعم صغار المزارعين في صعيد مصر وتمكين المرأة في سلسلة القيمة الزراعية، إضافة إلى حرصنا على رعاية الشباب وتشجيعهم على الابتكار باعتبارهم مستقبل مصر وأملها في شتى المجالات."

والجدير بالذكر أن شركة بيبسيكو مصر استقبلت مؤخراً زيارة استراتيجية من السيد رامون لاجوارتا الرئيس التنفيذي لبيبسيكو العالمية الذي أشاد بقدرة السوق المصري على التعافي بعد التحديات التي واجهها خلال الفترة السابقة ويؤمن أن السوق المصري هو بوابة الشركة في مصر للأسواق الأفريقية، كما أبدى إعجابه بالشراكات التي قامت بها الشركة مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وما لها من مبادرات أثرت بشكل مباشر على الشعب المصري.

وتعد هذه الجائزة هي الثالثة على التوالي لبيبسيكو مصر خلال احتفاليات bt 100، حيث توجت الشركة بجائزة "الإبداع والابتكار" عن عام 2017 عن مجمل جهودها في تطوير المنتجات وتنوعها بما يتناسب مع طبيعة السوق المصري بما يؤكد على ريادة الشركة العالمية والتي تعمل بهوية مصرية.