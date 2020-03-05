شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.42% خاسرا 32.02 نقطة ليغلق عند مستوى 7524.50 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 5.74% رابحا 421.51 نقطة ليغلق عند مستوى 7762.74 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 174.6 مليون سهم بقيمة 4.3 مليار ريال، وارتفعت 96 شركة، فيما تراجعت 82 شركة.

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وتراجعت 8 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.60%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.66%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.64%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.16%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.07%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.36%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.52%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.38%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.09%.

وجاء سهم "شاكر" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.01%، ثم سهم "شمس" بنسبة 4.74%، ثم سهم "اتحاد الاتصالات" بنسبة 4.64%، فيما جاء سهم "الوطنية للتعليم" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 5.65%، ثم سهم "سامبا" بنسبة 4.10%، ثم سهم "ساب" بنسبة 4.03%.

وفى سياق آخر أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي والأرباح المرحلة بمنح سهم واحد لكل اربعة أسهم إلى هيئة السوق المالية.