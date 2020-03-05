شكرا لقرائتكم خبر عن bt100 تكرم شريف حليو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "مرسيليا" العقارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد شريف حليو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "مرسيليا" العقارية جائزة عن دوره كأحد أكبر المطورين العقاريين بمصر وصاحب أكبر سلسلة مشروعات متكاملة بالساحل الشمالي خلال النسخة الثالثة من احتفالية bt100، الفعالية الأكبر ومنصة التكريم الأكثر احتفاء بالمؤسسات والأفراد أصحاب الإنجاز في جميع القطاعات المساهمة في الاقتصاد المصري.

وتسلم الجائزة شريف حيلو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مرسيليا، وذلك بعد تقييم شامل من قبل لجنة التحكيم الخاصة بالاحتفالية والتي تتكون من 11 عضوًا من خبراء الاقتصاد والإعلام، وقد تم تقييم مشروعات الشركة وأعمالها مع دراسة الملف الكامل لنتائج الأعمال، والبحوث السوقية التي ساهمت في إحداث طفرة للشركة على مستوى الساحل الشمالي.





من جانبه، أعرب حليو، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "مرسيليا" عن فخره بهذه الجائزة لمكانتها الكبيرة، التي تكلل جهود الشركة على مدار أكثر من 20 عامًا في السوق المصرية شهدت خلالها تحقيق العديد من الإنجازات على أرض الواقع من مشروعات وقرى ومنتجعات سياحية وسكنية وإدارية وتجارية في مختلف ربوع جمهورية مصر العربية بالإسكندرية والساحل الشمالي والعين السخنة ومرسى مطروح بالإضافة إلى العاصمة الإدارية وأثبتت تلك الإنجازات أن خبرات مرسيليا لا تحتاج إلي الوقت بل تتجاوزه لتبلغ المائة عاماً من المشروعات التطويرية والتنموية التي ساهمت في نمو المجموعة والقطاع العقاري بشكل خاص، والاقتصاد المصري بشكل عام.

كما تعكس الجائزة قدرة الشركة على تغيير وجه الساحل الشمالي باعتبارها من أولى الشركات التي استثمرت في عدد من المشروعات الرائدة في الساحل وتمتلك أكبر سلسلة من المشروعات بها وتضم أيضا محفظة متنوعة من المشروعات على مستوى السوق العقارية يبلغ عددها 20 مشروعا، ليصل عدد الوحدات التي قامت "مرسيليا" بتسليمها الى أكثر من 10 آلاف وحدة بقيمة 4.3 مليار جنيه مصري، كما تطرح الشركة مزيد من الوحدات للبيع بقيمة 4.5 مليار جنيه مصري، في حين تبلغ محفظة الأراضي المملوكة للشركة قرابة 2 مليون متر مربع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

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كما أعلنت "مرسيليا" في وقت سابق هذا العام عن إطلاقها مشروع "كاسكاديا"، أحد أهم استثمارات المجموعة بالساحل الشمالي وتحديدًا بالكيلو 134.5 بسيدي عبد الرحمن، باستثمارات تصل إلى 5 مليار جنيه، على أن يتم إتمام تسليم الوحدات والانتهاء من المشروع عام 2022.

وتأتي احتفالية bt100 للعام الثالث على التوالي تحت رعاية د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور لافتًا من العديد من الوزراء، بالإضافة إلى نخبة من رؤساء البنوك والهيئات الحكومية وأعضاء البرلمان وحشد كبير من رجال الأعمال ومسؤولي أكبر الشركات العاملة في قطاعات الصناعة والعقارات والشركات السياحية. وقام بتقديم الجوائز الخاصة بالاحتفالية مجلة Business Today، بالتعاون مع مؤسسة الخليج 365 ومن تنظيم شركة POD الشركة الرائدة في العلاقات العامة والإعلامية، حيث شهدت الاحتفالية تكريم أفضل 100 شركة ومؤسسة وشخصية ممن أثروا بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري وزيادة الناتج المحلي.