شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولى: فيروس كورونا سيخفض النمو العالمى فى 2020 عن 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى اليوم الأربعاء إن الانتشار المستمر لفيروس كورونا سيخفض النمو العالمى فى 2020 عن مستويات العام الماضي، مضيفة أن صندوق النقد سيعدل مجددا بالخفض توقعاته للنمو فى الأسابيع المقبلة، وفى يناير، قدًر صندوق النقد النمو العالمى للعام 2019 عند 2.9 بالمئة وللعام 2020 عند 3.3 بالمئة. وفى فبراير شباط قال الصندوق إن تفشى فيروس كورونا سيقتطع 0.1 نقطة مئوية من النمو فى 2020 .
وأبلغت جورجيفا مؤتمرا صحفيا فى واشنطن "النمو هذا العام سيكون أقل من مستوى العام الماضي".
وقالت "هذه المرة فإن الفترة الزمنية لانتشار الفيروس يصعب التكهن بها"، مضيفة أن فعالية إجراءات التخفيف ستلعب دورا رئيسيا فى تحديد طبيعة الآثار الاقتصادية.
ومع استمرار انتشار فيروس كورونا الجديد في 47 دولة، يستعد الناس للتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والصحية، بما في ذلك الإغلاق المحتمل للأعمال والخدمات، وكشفت دراسة استقصائية حديثة شملت 1051 من البالغين الأمريكيين أجرتها Insider Data ، قال 22 ٪ إنهم بدأوا بالفعل تخزين المواد الغذائية في حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا، مثل الحجر الصحي.
وقدم التقرير المنشور عبر موقع Business Insider ، بعض النصائح من الخبراء حول كيفية تخزين أطعمة في المنزل، وطرق استخدمها بشكل صحي ومغذي، وهناك طرق لتناول الطعام بشكل جيد حتى لو كنت غير قادر على مغادرة منزلك لعدة أيام في حالة انتشار الطوارئ، ومنها:
-قم بتخزين الأطعمة المعلبة كالفول والأرز والمكرونة، والفاصوليا والشوفان والعدس والحمص =، وما شابه ذلك ، فهي أطعمة لديهم فترات صلاحية طويلة ويسهل تخزينها ، ويمكن دمجها في مجموعة متنوعة من الوجبات المغذية، وعليك التأكد من تخزينها بشكل صحيح عن طريق وضعها في أكياس محكمة الإغلاق وفي مكان بارد وجاف للحفاظ على الجودة .
-هناك بعض الأطعمة المعلبة والتي تحتوي علي سوائل، ومنها صلصة الطماطم، والتونة، وعلب الفول والفواكه المعلبة، فهي أطعمة سهلة في التخزين، وتجنبك التعرض للشعور بالجوع.
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