شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولى: فيروس كورونا سيخفض النمو العالمى فى 2020 عن 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى اليوم الأربعاء إن الانتشار المستمر لفيروس كورونا سيخفض النمو العالمى فى 2020 عن مستويات العام الماضي، مضيفة أن صندوق النقد سيعدل مجددا بالخفض توقعاته للنمو فى الأسابيع المقبلة، وفى يناير، قدًر صندوق النقد النمو العالمى للعام 2019 عند 2.9 بالمئة وللعام 2020 عند 3.3 بالمئة. وفى فبراير شباط قال الصندوق إن تفشى فيروس كورونا سيقتطع 0.1 نقطة مئوية من النمو فى 2020 .

وأبلغت جورجيفا مؤتمرا صحفيا فى واشنطن "النمو هذا العام سيكون أقل من مستوى العام الماضي".

وقالت "هذه المرة فإن الفترة الزمنية لانتشار الفيروس يصعب التكهن بها"، مضيفة أن فعالية إجراءات التخفيف ستلعب دورا رئيسيا فى تحديد طبيعة الآثار الاقتصادية.

ومع استمرار انتشار فيروس كورونا الجديد في 47 دولة، يستعد الناس للتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والصحية، بما في ذلك الإغلاق المحتمل للأعمال والخدمات، وكشفت دراسة استقصائية حديثة شملت 1051 من البالغين الأمريكيين أجرتها Insider Data ، قال 22 ٪ إنهم بدأوا بالفعل تخزين المواد الغذائية في حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا، مثل الحجر الصحي.

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