شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها لتدفع الداو جونز للإغلاق مرتفعاً بنحو 1200 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الأربعاء وعززت مكاسبها في الساعة الأخيرة من الجلسة بدعم من الإعلان عن مزيد من الإجراءات التي أثارت التفاؤل في الأسواق بشأن قرب احتواء فيروس "كورونا".



وأعلنت مصادر بالكونجرس الأمريكي أن كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري وافقا على حزمة تمويل بقيمة 8.3 مليار دولار لدعم الجهات المعنية في مكافحة فيروس "كورونا".



وفي سياق متصل، كشفت مديرة صندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا" عن حزمة مساعدات بقيمة خمسين مليار دولار لدعم الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل حول العالم بقروض عديمة الفائدة لمكافحة فيروس "كورونا".



وأظهرت بيانات حكومية إضافة القطاع الخاص الأمريكي 183 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي ممقارنة بتوقعات بإضافة 155 ألفاً، فيمما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي في البلاد على عكس التوقعات في فبراير/شباط.

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وفي سوق الخام، انخفض "ويست تكساس" بنسبة 0.9% وأغلق عند 46.78 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 48.4 دولار وأقل سعر عند 46.7 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 1.4% مغلقا عند 51.13 دولار للبرميل، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 53.03 دولار وأقل سعر عند 51.6 دولار.



وفي ختام الجلسة، قفز "داو جونز" بنسبة 4.5% (ما يعادل 1173 نقطة) إلى 27091 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 27102 نقطة وأقل مستوى عند 26286 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 3.8% (ما يعادل 334 نقطة) إلى 9018 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 9019 نقطة وأقل مستوى عند 8757 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 4.2% (ما يعادل 126 نقطة) إلى 3130 نقطة، وبلغ اعلى مستوى عند 3130 نقطة وأقل مستوى عند 3034 نقطة.