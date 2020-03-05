شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة تغلق على ارتفاع وسط تفاؤل بشأن احتواء "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات الأربعاء مستفيدة من التفاؤل الذي ساد الأسواق باحتمالية احتواء فيروس "كورونا" في ظل تضافر الجهود واتخاذ إجراءات مكثفة لمكافحة المرض.



وتلقت أسعار الذرة دعما من القلق والمخاوف بشأن الجفاف والطقس السيء في البرازيل الأمر الذي يضر محاصيلها الزراعية، وبالتالي، نقص المعروض.

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وحدث توافق نادر وسريع بين مشرعي الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالكونجرس الألأمريكي بشأن توفير ححزمة تمويل قدرها 8.3 مليار دولار لمواجهة فيروس "كورونا" ومنع انتشاره.



وفي ذات السياق، أعلن صندوق النقد الدولي تخيص مبلغ يصل إلى خمسين مليار دولار سيتم تقديمه كمساعدات في شكل قروض عديمة الفائدة للدول بهدف احتواء آثار كورونا، كما كشف البنك الدولي عن حزمة أخرى بنحو 12 مليار دولار لنفس الغرض.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الذرة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 1% وأغلقت جلسة الأربعاء عند 3.85 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر عند 3.86 دولار وأقل سعر عند 3.79 دولار.