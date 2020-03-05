شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جنرال موتورز" يرتفع بعد الكشف عن خطة الـ20 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "جنرال موتورز" خلال تعاملات الأربعاء في أعقاب إعلان الشركة الأمريكية عن خطة لاستثمار عشرين مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة.



وأوضحت الشركة بأن الخطة تعتمد على استثمار هذه المبالغ الضخمة من أجل زيادة مبيعات السيارات الكهربائية.



وتعهدت المديرة التنفيذية لـ"جنرال موتورز" "ماري بارا" بإحداث تغيير دراماتيكي يهدف إلى تطلع الشركة نحو مستقبل السيارات الكهربائية.

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وأكدت على أن أهداف التغيرات المناخية التي حددتها الدول والحكومات والصناعات المختلفة حول العالم زادت المسؤولية على كاهل "جنرال موتورز".



ودعت "بارا" إلى تولي جميع الصناعات والشركات مسؤولياتها من أجل حماية كوكب الأرض ومكافحة التغيرات المناخية.



وفي ذات السياق، ترى "بارا" أن التحول نحو صناعة السيارات الكهربائية وإإتاحة شرائها بتكلفة أقل للمستهلكين يمثل خطوة جوهرية نحو حماية المناخ.



وعلى صعيد التعاملات، ارتتفع سهم "جنرال موتورز" بنسبة 3.3% إلى 31.5 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 31.5 دولار وأقل سعر عند 30.3 دولار.