شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على تراجع طفيف بضغطٍ من العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء على نحو طفيف متأثراً بارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن تركيز المستثمرين مجددا على البيانات الاقتصادية.



وكان الاحتياطي الاتحادي قد أعلن أمس بشكل مفاجيء خفض معدل الفائدة بخمسين نقطة أساس إلى النطاق بين 1.25% و1.00، وذلك لمواجهة فيروس "كورونا.



وأعلن صندوق النقد الدولي رصد حزمة مساعدات بقيمة خمسين مليار دولار لدعم الدول في مواجهة فيروس "كورونا" عن طريق منح قروض عديمة الفائدة.

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من جانبها، توقعت مديرة صندوق النقد "كريستالينا جورجيفا" تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي هذا العام من 2.9% التي سجلها في العام الماضي.



وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.1% إلى 1643 دولارا للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1654.6 دولار وأقل سعر عند 1632 دولارا.