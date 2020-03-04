شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع إنتاج النفط الأمريكي إلى 9ر11 مليون برميل والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة، أمس الأربعاء، تراجع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير الماضي إلى 9ر11 مليون برميل، وهو أكبر تراجع له منذ يونيو الماضي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

في الوقت نفسه، ارتفع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 785 ألف برميل وهو ما يقل عن تقديرات المحللين، الذين كانوا يتوقعون ارتفاع المخزون بمقدار 64ر2 مليون برميل.

وتراجع مخزون البنزين بمقدار 34ر4 مليون برميل في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بمقدار 1ر2 مليون برميل فقط. وتراجع مخزون الديزل (السولار) بمقدار 4 ملايين برميل في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بمقدار 93ر1 مليون برميل.

وأشارت بلومبرج إلى أن التراجع الكبير في مخزون البنزين والديزل يعود إلى توقف العديد من مصافي النفط الأمريكية عن العمل بسبب أعمال الصيانة الموسمية.