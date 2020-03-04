شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 2.24% بختام التعاملات بضغوط هبوط سهم بنك دبى الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 2.24% خاسرا 56.81 نقطة ليغلق عند مستوى 2479.40 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها البنوك والعقارات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 222.3 مليون سهم محققة ما قيمته 167.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2440 صفقة لعدد 32 سهما، وارتفعت 3 أسهم، وانخفض 25 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع النقل بنسبة 4.24%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.77%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 2.64%، ثم قطاع السلع بنسبة 2.17%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.87%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.41%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.05%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.91%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 2.26%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 9.84%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 7.94%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 9.3 مليون ورقة بقيمة 49.3 مليون درهم، والذى تراجع 1.67%.

وفى سياق آخر أعلن مصرف السلام البحرين، عن شراء ما يعادل 40 ألف سهم من أسهمها أسهم الخزينة فى بورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 77.977 مليون سهم إلى 78 مليون سهم تعادل 3.521% من الأسهم الصادرة، وذلك بتاريخ 3 مارس

وفى سياق آخر أعلنت شركة دى إكس بى انترتيمنتس، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة، يوم الاثنين الموافق 8 مارس لمراجعة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنشرها للمساهمين، مراجعة تقرير الحوكمة لعام 2019، وجميع المستندات ذات الصلة، وذلك لطرحها خلال الجمعية العمومية المقرر انعقادها.