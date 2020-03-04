شكرا لقرائتكم خبر عن محجوب: بالتعاون مع كانون.. نسعى للحصول على 60% من الحصة السوقية للطباعة الرقمية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الشركة اليابانية كانون مؤخرا شراكتين جديدتين مع كل من شركتى؛ Tenaui Egypt وDelta Trading & Commercial Agencies، للعمل على توسيع أعمالها بمصر مستفيدة من عمليات التحول الرقمى والمشروعات الضخمة للبلاد في هذا المجال والحوافز الاستثمارية، فضلا عن كون مصر نقطة الانطلاق نحو السوق الأفريقي الغنى بالفرص لاسيما بقطاع الطباعة والتصوير.

فعلى مدار 40 عامًا، استثمرت شركة كانون العالمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري من خلال شركتها كانون وسط وشمال أفريقيا (CCNA)، التي تعاونت مع شركات محلية لديها خبرة واسعة باحتياجات السوق وكيفية توزيع وتوفير الخدمات بأعلى جودة لمستهلكيها.

فى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد للإعلان عن تلك الشراكتين، علق محمد محجوب، الرئيس التنفيذي لشركة تيناوي لجريدة "صوت الأمة" بشأن الشراكة مع كانون قائلا: "نسعى الى تحويل ستديوهات ومعامل الصور خلال الثلاث سنوات القادمة من التكنولوجيا القديمة الى الرقمية ونستهدف تحقيق حصة سوقية تصل الى 60% بنهاية عام 2022، باعتبار ان حجم الطباعة الرقمية حاليا بمصر ليس كبيرا، لذا فإن هناك فرصة كبيرة أمامنا في هذا الشأن".

أما إيجى أوتا، رئيس عمليات أعمال كانون لمنطقة DRBG، فمن جانبه صرح قائلا: "نسعى لدعم تحويل مجال التصوير الفوتوجرافى فى مصر إلى الطباعة الرقمية، لذا فإن اختيارنا للشركاء يسير في اتجاه استراتيجية الشركة، حيث تتميز الشركتان بخبرات في هذا المجال، كما أن تيناوى على سبيل المثال لديها خبرات هائلة بمجال الصيانة و ما بعد البيع كما تتميز بقربها من العملاء ونتوقع أن تمثل إضافة لعمليات كانون في مصر.

Advertisements

تعد Tenaui شركةً رائدةً في سوق حلول التصوير من خلال مجموعة من الشركات الممتدة على مستوى أسواق الشرق الاوسط وأفريقيا. حيث تزخر هذه الشركات بخبرة تمتد لأكثر من 26 عامًا في السوق المصرية وحدها، مما يرسخ أقدام Tenaui في سوق شمال أفريقيا احترافيًا بفضل السمعة الطيبة التي ترجع إلى موثوقيتها لدى المستهلك المصري ولدى الشركاء والموزعين أيضًا. فبشركة تناوى وكانون معا سيتحول مجال التصوير الفوتوغرافي في مصر إلى الطباعة الرقمية من خلال هذة الشراكة الاستراتيجية الجديدة.

أضاف محجوب في حديثه ، أن الطباعة الرقمية تمثل نقلة نوعية كبيرة يمكنها تحويل الصور الى أي وسيط متوفر مثل الورق والقماش و الجلد و الخشب و الزجاج، وهو ما قد يخلق فرص للتوظيف والعمل بهذا المجال اذ يمكن الطباعة على أي شيء لم يفكر به أحد من قبل، مؤكدا أن منتجات تيناوى قادرة على ذلك.

أما عن إمكانية صمود الكاميرات التقليدية بنظيرتها من كاميرا الموبايل و التي أصبحت في متناول غالبية المستخدمين، علق إيجى أوتا قائلا: "مازالت جودة الصورة للكاميرا التقليدية أقوى من كاميرا الهاتف وهو ما يمكن أن يلمسه العميل عند وضع الصورة على شاشة بتقنية 4K أو 8Kعلى سبيل المثال، اذا ما تم مقارنة الصور عبر الكاميرا التقليدية بنظيرتها في الهواتف الذكية.

وأضاف أن هذه الصناعة مازالت تنمو والموبايل ما هو سوى محفز لمواكبة التطور التكنولوجى والاستمرار وتقديم الفارق للأجيال الجديدة فيما يمكن أن تقدمه كاميرا الهاتف و نظيرتها التقليدية، مع الأخذ فى الاعتبار التطور الكبير الذى نشهده حاليا وما يتم تحقيقه في هذا الاتجاه.

جدير بالذكر أن مصر تعد واحدة من أهم الأسواق لشركة كانون فى أفريقيا، مما يعكس استراتيجية الشركة لترسيخ وتوطيد أعمالها بالسوق المصرية، من خلال المزيد من الشراكات الناجحة الى جانب التزام كانون بتزويد السوق بأحدث المنتجات والحلول والعمل على زيادة الاستثمارات فى الأعمال التجارية المحلية.