شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت المركزى يخفض سعر الخصم إلى 2.5% من 2.75% لتعزيز النمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر بنك الكويت المركزي اليوم الأربعاء تخفيض سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.5 % من 2.75 %لتعزيز النمو.

وقال البنك في بيان إن هذه الخطوة جاءت في ضوء قراءته "لآثار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والتطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية المحلية والعالمية واتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية".

تأتي هذه الخطوة بعد يوم من خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين وقطر خفضت سعر الفائدة مقتدية بتحرك عاجل لمجلس الاحتياطي الأمريكي بهدف تقليص أثر تفشي كورونا.

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وقال محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي إن التخفيض "يأتي في إطار إجراءات احترازية تتطلبها دواعي التحوط لأي تداعيات لتفشي فيروس كورونا".

وأضاف أن القرار جاء ضمن "جهود البنك للمحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي من خلال ترسيخ بيئة داعمة للنمو الاقتصادي مع المحافظة على جاذبية وتنافسية الدينار الكويتي ولدعم استقرار حركة النشاط الاقتصادي وأداء الاقتصاد الكلي".

وأكد على قوة أوضاع البنوك الكويتية وقدرتها على مقاومة الصدمات الخارجية بما يتوافر لديها من "مصدات مالية قوية تؤكدها سلامة مؤشراتها المالية ومتانتها".

وأوضح أن هذه البنوك "ستظل قادرة على مواصلة خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية حتى في ظل أوضاع ضاغطة".