شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: 70 تدبيرا احترازيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال فبراير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التجارة الكويتية، إصدار إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها، 70 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة خلال فبراير الماضي.

وذكرت التجارة الكويتية - في بيان صحفي اليوم الأربعاء - أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لعشر شركات عقارية، وثلاث شركات مجوهرات، وثلاث شركات صرافة، موضحة أن التدابير تضمنت إصدار أمر بإلزام 29 شركة عقارية، و6 شركات للمجوهرات، وشركتي صرافة، باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

وأشارت إلى اعتماد إيقاف نشاط شركتين، إحداها للعقار، وأخرى للمجوهرات، فضلا عن استكمال إجراءات التراخيص لـ104 طلبات تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 85 شركة عقارية، و14 شركة مجوهرات، و3 شركات تأمين وشركتي صرافة.