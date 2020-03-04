شكرا لقرائتكم خبر عن فوربس تكرم رئيس الاتصالات التسويقية ببنك مصر ضمن أفضل التسويقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت فاطمة الجولي، رئيس قطاع اتصالات المؤسسة امس من فوربس العالمية، في حفل أقيم بمدينه دبي ضمن أفضل التسويقين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2020.



جانب من الحفل

وكانت مجلة "فوربس"، كشفت مؤخرا عن أقوى 10 سيدات في العالم للعام 2019، وذلك فى حصاد سنوي عن أكثر السيدات تأثيرا وقوة ف هذا العام، وقد ظهر في هذه القائمة مجموعة من السيدات اللائى كن لديهن تأثير واضح على السياسات العامة، سواء لشركاتهن، أو دولهن، أو المؤسسات التى يعملن بها.

وبحسب "فوربس"، فإن قوة النساء خلال الـ 10 سنوات الماضية تطورت بشكل كبير، واستطعن كسر هيمنة الرجل على العديد من المناصب، حيث تلعب النساء دورا هاما فى العديد من الدول الكبرى والتي يبلغ إجمالى ناتجها المحلى 56 تريليون دولار.

وجاءت القائمة كالتالى :

أنجيلا ميركل .. أصبحت أول مستشارة لألمانيا في عام 2005 وتخدم فترتها الرابعة، وفى نوفمبر 2018 ، استقالت ميركل كزعيم للاتحاد الديمقراطي المسيحي وأعلنت أنها لن تسعى لفترة أخرى كمستشارة في عام 2021، تقود أكبر اقتصاد فى المنطقة بعد قيادة ألمانيا فى الأزمة المالية والعودة إلى النمو.

Advertisements

كريستين لاجارد .. كانت الفرنسية أول امرأة ترأس البنك المركزلا الأوروبى في 1 نوفمبر 2019 .. فى خطابها الأول كرئيس للبنك المركزي الأوروبي، تحدثت عن الحاجة إلى التركيز على التجارة متعددة الأطراف وفى الوقت نفسه تزايد الفرص المحلية، وقد ترأست صندوق النقد الدولى من عام 2011 حتى منتصف عام 2019 ، حيث كانت أول امرأة تشغل هذا المنصب أيضا.

نانسى بيلوسي .. الرئيسة الثانية والخمسين لمجلس النواب الأمريكى، بدأت ولايتها الثالثة كمتحدثة في عام 2019 .. في نفس العام بدأت إجراءات الفصل الرابع فى تاريخ الولايات المتحدة ضد الرئيس دونالد ترامب.

أورسولا فون دير لاين .. تم تعيينها رئيسا للمفوضية الأوروبية، الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، فى يوليو 2019 .. وهى أول امرأة تشغل هذا المنصب، والمسئولة عن التشريعات التي تؤثر على أكثر من 700 مليون أوروبى.

مارا بارا .. الرئيس التنفيذى لشركة جنرال موتورز منذ عام 2014 ، استثمرت بارا المليارات فى السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة وخدمة المشاركة في ركوب الخيل تسمى مافن

ميلندا جيتس .. تعد أقوى امرأة فى العمل الخيرى كرئيس مشارك لمؤسسة بيل وميليندا جيتس .. وهى مؤسسة خيرية تأسست في عام 2000 مع صندوق ائتماني بقيمة 40 مليار دولار.

أبيجيل جونسون .. شغلت منصب الرئيس التنفيذي لشركة فيديليتي منذ عام 2014، عندما تولت منصب والدها، وكانت رئيسة مجلس الإدارة منذ عام 2016، وتمتلك حصة تقدر بحوالي 24.5 ٪ من الشركة ، والتي لديها ما يقرب من 2.7 تريليون دولار من الأصول المدارة.

آنا باتريسيا بوتين .. الرئيسة التنفيذية لمجموعة سانتاندير المصرفية وأصبحت مسئولة أكبر بنك في إسبانيا عام 2017 .. وقد دافعت عن التكنولوجيا الفائقة وركزت على رواد الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والشركات المملوكة للنساء.

فرجينيا جين رومتى .. المديرة التنفيذي لشركة أي بي أم يأتي نصف عائدات شركة آي بي إم البالغة 79.1 مليار دولار عام 2017 من القطاعات الناشئة عالية القيمة لتقنية المعلومات مقابل منتجات برامجها القديمة، وهى تبلغ من العمر 36 عاما.

مارلين هيوسون .. الرئيس التنفيذى لشركة لوكهيد مارتن، وقد قادت شركتها بمهارة وجعلتها فى طليعة الأمن والفضاء والتكنولوجيا، كذلك ساعدت في تطوير الاحتياجات العسكرية من خلال برنامج طائرة مقاتلة من طراز F-35.