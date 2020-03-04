شكرا لقرائتكم خبر عن ايجى اوتا: كانون تسعى للاستحواذ على 60% من حجم الطباعة الرقمية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد شركة كانون وسط وشمال أفريقيا (CCNA) أحد أقسام شركة كانون الشرق الأوسطCanon Middle East FZ LLC (CME)، وهي شركة تابعة لشركة Canon Europe. ويُعد تأسيس شركة CCNA في 2015 خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أعمال شركة كانون في أفريقيا - من خلال تعزيز حضور ومواضع اهتمام كانون محليًا. كما تُظهر شركة CCNA التزام شركة كانون بالعمل بالقرب من عملائها وتلبية مطالبهم في السوق الأفريقية التي تشهد تغيرات سريعة.

فقد حظيت شركة كانون بتمثيل كبير في القارة الإفريقية، على مدى أكثر من 15 عامًا، من خلال الموزعين والشركاء الذين نجحوا في بناء قاعدة عملاء قوية في المنطقة. كما تعمل CCNA على ضمان توفير منتجات عالية الجودة ومتقدمة تقنيًّا لتلبية متطلبات السوق الأفريقية سريعة التطور.

وفي مقابلة خاصة مع ايجى أوتا، رئيس عمليات أعمال كانون لمنطقة DRBG ...

"مصر بوابتنا للإستثمار في أفريقيا" هكذا تحدث إيجى أوتا، رئيس عمليات أعمال كانون لمنطقة DRBG تعليقا على توسعات الشركة في السوق المصري وإبرامها لشراكتين جديدتين بمجال الطباعة والتصوير، اذ مازالت العلامة التجارية تتربع على عرش هذا السوق و استحواذها على 50% من حجمه عالميا رغم تحديات تتعلق بالتسارع التكنولوجى الكبير في هذا المجال، وتسعى الشركة للأستحواذ على حصة تصل الى 60% من حجم سوق الطباعة الرقمية بالسوق المصرى خلال الثلاث سنوات القادمة.

وفى الحديث عن السوق المصرية، أضاف أوتا قائلا "تعد مصر واحدة من أهم الأسواق لشركة كانون فى أفريقيا، ليس فقط لكونها ثالث أكبر اقتصاد بالمنطقة، ولكن لتطور ونمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بها بشكل سريع، مشيرا الى ظهور عدد كبير من الشباب رواد الأعمال وعدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة فى هذا المجال حديثا. الى جانب الجهود الضخمة التى تبذلها الحكومة المصرية نحو التحول الرقمى للدولة.

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ومؤخرا أبرمت الشركة اليابانية شراكتين جديدتين مع كلا من شركتى؛ Tenaui Egypt وDelta Trading & Commercial Agencies، اذ تعمل على توسيع أعمالها بمصر مستفيدة من عمليات التحول الرقمى و المشروعات الضخمة للبلاد في هذا المجال و الحوافز الاستثمارية، فضلا عن انها نقطة الانطلاق نحو السوق الأفريقي الغنى بالفرص لاسيما بقطاع الطباعة والتصوير.

فقد كشف إيجى أوتا، المسئول بكانون تفاصيل الشراكة قائلا: "نسعى لدعم تحويل مجال التصوير الفوتوجرافى فى مصر إلى الطباعة الرقمية، لذا فإن اختيارنا للشركاء يسير في اتجاه استراتيجية الشركة، حيث تتميز الشركتان بخبرات في هذا المجال، كما أن تيناوى على سبيل المثال لديها خبرات هائلة بمجال الصيانة و ما بعد البيع كما تتميز بقربها من العملاء ونتوقع أن تمثل إضافة لعمليات كانون في مصر.

كما أشار إلى الاستفادة من عمليات التحول الرقمى بتقديم منتجات متكاملة، مضيفا أن الشركة تعمل على تحويل الصورة إلى بيانات رقمية يمكن طبعها على العديد من الأشياء ومنها الزجاج وورق الحائط والمفروشات والأثاث وغيرها.

اختتم أوتا موضحا أن مصر ستظل على رأس قائمة أسواق كانون وسط وشمال أفريقيا، وستعمل الشركة دائما على ترسيخ هذا من خلال المزيد من الشراكات الناجحة التى توطد من عمليات الشركة بالسوق، الى جانب التزام كانون بتزويد السوق بأحدث المنتجات والحلول والعمل على زيادة الاستثمارات فى الأعمال التجارية المحلية.