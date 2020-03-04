شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "المستثمرين الصناعيين": ارتفاع أسعار غاز المصانع أدى لتراجع معدلات الإنتاج المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس صبحي نصر، رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالعاشر من رمضان، أن استمرار مستويات أسعار الغاز الممنوحة للمصانع عند مستوياتها الحالية أدى إلى تراجع معدلات الإنتاج بالمصانع عند مستويات قياسية بلغت 30% عند بعض القطاعات.

وقال صبحي نصر في تصريح لليوم السابع، إن الأسعار المرتفعة حاليا لغاز المصانع كان لها بالغ الأثر على مدى توافر منتجات محلية بأسعار منافسة في مصر، نظرا لرغبة أصحاب المصانع في الحفاظ على مستويات محددة من الإنتاج تضمن لهم البقاء في السوق وعدم الإغلاق.

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وأضاف نصر، أن هناك أكثر من 30 مصنعا يعمل في صناعة السيراميك، ورغم ذلك6 تضاعف حجم استيراد البورسلين من الخارج 4 أمثال في الفترة الأخيرة، نتيجة الفارق الكبير في تكلفة الإنتاج بين المصانع العاملة في الخارج ومثيلتها العاملة في الخارج وتحصل على الغاز بأسعار أرخص من السوق المصرية.

وقدم صبحي نصر، مذكرة إلى نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، للمطالبة بفرض رسوم إغراق على الواردات المصرية من البورسلين، لمساندة الصناعة الوطنية في الداخل

ودعت جمعية المستثمرين الصناعيين، خلال الاجتماع الأخير مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بأخذ التدابير اللازمة لحماية الصناعة الوطنية في مواجهة الواردات، وفرض رسوم جمركية على المنتج المستورد الذي له مثيل محلي يتساوى معه في الجودة، ما لم يكن يزيد عنه ويقل عنه في السعر، علما بأن قطاع السيراميك علي سبيل المثال لديه مصنعين من البورسلين في مصر، يمكنهما وحدهما توفير ما يكفي احتياجات السوق المحلية ويفيض.