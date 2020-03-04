شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس إدارة شركة كتاليست: نستهدف 100 ألف مصنع لترويج المنتجات المصرية عبر منصة جودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رائد الأعمال محمد وحيد ، ورئيس مجلس إدارة شركة كتاليست للتجارة الالكترونية، إن هناك طرق جديدة ومختلفة للنجاح وذلك عن طريق الطرق التكنولوجية واستخدامها فى بيع المنتجات عبر السوق الإلكترونية، مؤكدا أن هناك مميزات كبيرة لدى الباب فى استيعاب هذه الطرق التكوين لوحية واستخدامها بقدرات فائقة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع على هامش الندوة التى ألقاها بكلية التجارة جامعة الإسكندرية بعنوان نجاحك بايدك..كيف تصبح مليونير"، أن الأمل حاليا فى الشباب لرفع الاقتصاد وزيادة حركة التجارة وبيع المنتجات المصرية فى مصر وخارجها موضحا أن شركة كتاليست ومنصة جودة هدفها هو بيع المنتجات المصرية فقط فى مصر وخارجها وتم فتح باب التسجيل للشباب لبدء العمل مع المنصة.

وأكد أن المرحلة القادمة ستكون مشاركة كبرى الشركات وإبرام تعاقدات معها لمشاركة المشروعات الصغيرة وهو ما يمنح دفعة قوية للشباب وزيادة ثقتهم فى استكمال المشروعات ثم المرحلة التى تليها هو بيع المنتجات فى السوق الخارجى.

كما أكد رائد الأعمال محمد وحيد، أن منصة جودة تستهدف 100 الف مصنع لبيع المنتجات المصرية فى منصة جودة هلال السنوات القادمة.

وعن طريقة تقديم الشباب للمنصة قال إنه من الممكن لأى شاب لديه فكرة أو لديه منتجات يتواصل مع منصة جودة على موقعها الالكترونى والتسجيل على الرابط gawda.com ويحصل على اسم ورقم سرى ومن بعدها ستقوم الشركة بالتواصل معه وتسويق منتجه .

وأوضح أن الهدف من المنصة وأشرطة كتاليست ليس ربحى بشكل كبير ولكنه هدف قومى وامل إذا تم بشكل كبير يشعر بالفخر تجاه وطنه بأنه استطاع تغيير مفاهيم الشباب نحو ىياددة الأعمال ومساعدتهم فى تطوير مشروعاتهم وذاتهم لتحقيق النجاح.

جدير بالذكر، أن محمد وحيد رائد أعمال شاب، أطلق عددا من المشروعات الرائدة على مدى خمس عشرة سنة، وحقق نجاحات عديدة فى قطاعات التجارة والعقارات والخدمات، ومؤخرا أسس مشروعه الجديد مُمثلا فى شركة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، التى أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر يناير الماضى من خلال منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية، التى فتحت باب تسجيل العارضين بالإعلان عن حزمة من المزايا التسويقية والخدمية، وشبكة واسعة من الشركاء والموزعين ومقدمى خدمات النقل وأنظمة السداد النقدى والإلكترونى، فضلا عن برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بينما قال "وحيد" إن كتاليست تُخطط خلال الفترة المقبلة لإطلاق مزيد من العلامات الرائدة فى مجالات خدمات النقل الذكية ومنصات التشغيل المستقل، كما تسعى لإبرام اتفاقات وتحالفات مع شركاء صناعيين من مصر وعدة دول إقليمية، بغرض تعزيز فرص الدعم والمساندة لرواد الأعمال، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، وصولا إلى إنشاء سوق إقليمية مُتكاملة تكون بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة، بغية تطوير القدرات الإنتاجية والتجارية، وتعزيز الإيرادات وفرص نمو الاقتصادات الناشئة بالمنطقتين العربية والأفريقية.

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