شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط هبوط 9 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط 9 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.85% خاسرا 50.22 نقطة ليغلق عند مستوى 5842.22 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.98% خاسراً 63.63 نقطة ليغلق عند مستوى 6452.34 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.5% خاسراً 23.46 نقطة ليغلق عند مستوى 4635.52 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.4%، خاسرا 19.11 ليغلق عند مستوى 4747.91 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 178.8 مليون سهم بقيمة 42.4 مليون دينار كويتى عبر 9014 ألف صفقة.

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وتراجعت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 3.69%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.70%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.22%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.01%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.89%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.13%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.84%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.74%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.29%.

وجاء سهم "شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 17.67%، تليه الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 9.93%، ثم شركة المعادن والصناعات التحويلية بنسبة 9.91%، فيما تصدر سهم "شركة حيات للاتصالات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.88% ثم شركة أسمنت الهلال بنسبة 10%، ثم شركة التمدين الاستثمارية بنسبة 9.97%.

وجاء تراجع سهم الشركة الوطنية للخدمات البترولية، بعد إعلانها عن نتائجها المالية خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وبلغ صافى الربح لمساهمى الشركة الأم 11.372 مليون دينار مقابل 11.793 مليون دينار بنسبة انخفاض 3.57%، وبلغت ربحية السهم 117.25 دينار مقابل 121.56 دينار بنسبة انخفاض 3.55%.