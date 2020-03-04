شكرا لقرائتكم خبر عن اورنچ تطلق خدمات الحوسبة السحابية لقطاع الأعمال بالتعاون مع هواوي العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلاقًا من حرصها على دعم اتجاه الدولة ورؤيتها نحو التحول الرقمي والشمول المالي أعلنت اورنچ مصر، الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، عن افتتاح مركز بيانات متطور لإدارة خدمات الحوسبة السحابية لقطاع الأعمال Orange Business Cloud لأول مرة في مصر، وذلك من خلال التعاون مع شريكتها العالمية في قطاع الحوسبة "هواوي تكنولوجيز"، المزود الرائد للخدمات والحلول التكنولوجية المتقدمة.

يأتي إطلاق الخدمة متزامناً مع افتتاح اورنچ لمركز البيانات المتطور بمدينة الاسكندرية في إطار استراتيجية اورنچ مصر للتحول من مشغل للهاتف المحمول إلى مزود لخدمة الاتصالات المتكاملة ، فضلا عن توسيع نطاق خدماتها التي تستهدف الشركات على وجه الخصوص بالتعاون مع العديد من الأسماء العالمية الكبرى.

وقد تم انشاء مركز البيانات ليكون صديق للبيئة مع نظام تبريد ضخم” Free cooling” يحافظ على البيئة وأيضا يوفر استهلاك الكهرباء من ٣٠ ٪ إلى ٤٠٪ ويحتوي على مصادر طاقة مضمونة وموثوقة ومزودة بمصادر احتياطية كاملة منفصلة لكل سيرفر.

وتعد خدمات الحوسبة السحابية المقدمة من اورنچ أول منتج حوسبة سحابية حقيقي (True Cloud) يخاطب الشركات الكبرى في مصر فيما يتعلق بهذا النوع المتطور من الخدمات، وقد تمكنت الشركة من توفير الخدمة بأعلى مستوى من الكفاءة بعد سلسلة من اتفاقيات التعاون مع الشركات الدولية المتخصصة وأحدثها اتفاقية الشراكة مع "هواوي تكنولوجيز" التي تضمنت توفير البنية التحتية اللازمة لتوفير الخدمة وخاصة خدمة (Cloud IaaS).

وتتميز خدمة اورنچ مصر للحوسبة السحابية، التي تقدمها عبر نظام التأجير بأنها توفر لعملائها من الشركات حلاً بسيطًا ومرناً وآمناً وشاملًا للحوسبة السحابية يمكنهم الاستفادة من البنية التحتية السحابية وإدارة مراكز البيانات الافتراضية (Virtual Data Center) ذات حماية قوية وفقاً لأحدث ترقيات التأمين والحصول على أقصى ميزات الأداء ، واستخدام موارد تكنولوجيا المعلومات ممثلة في (Virtual Servers, Virtual Storage, Virtual Network, Virtual Firewall, and Virtual Load Balancer..etc) ، دون الحاجة إلى استثمارات طائلة للحصول على هذا النوع المتطور من الخدمات.

وتقدم خدمة الحوسبة السحابية من اورنچ مصر حلاً بديلاً محلياً للخدمات العالمية، ما يمكن الشركات العاملة في مصر من إنشاء مراكز بيانات افتراضية داخل مصر وفقًا للقوانين المحلية، وإدارة حسابات الخدمة بشكل محلي، فضلا عن الحصول على الدعم من شريك محلي يتمتع بخبرات عالمية وتاريخ طويل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل " اورنچ ".

من جانبه قال المهندس أيمن أميري نائب رئيس اورنچ مصر لقطاع التكنولوجيا "يتميز مركز البيانات الجديد ، الذي تم انشاؤه بأحدث ما وصلت اليه تكنولوجيا الاتصالات العالمية ، بموقعه الاستراتيجي لقربه من كابلات الاتصالات الرئيسية ومصادر الطاقة المختلفة كما أنه يستوفى الشروط العالمية المحددة لاستمرارية الأعمال فى حالات الكوارث مثل امكانية استرجاع البيانات افتراضيا".

Advertisements

وبهذه المناسبة أعرب الاستاذ هشام مهران نائب الرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصر لقطاع الشركات، عن فخره بافتتاح اورنچ لمركز البيانات المتطور الذي سيساهم في تحقيق الأهداف الأساسية لأعمال الشركات مع إمكانية التوسع الجغرافي والعمل على نمو الإيرادات وتنويع الخدمات، بجانب التوفير في ميزانيهم بفضل الإدارة الذكية للتطبيقات السحابية الخاصة بهم.

وعلق جيري تشوي، رئيس قسم الشبكات لشركة هواوي مصر قائلاً: "يشرفنا أن نكون جزءًا من هذا الإنجاز مع شريكنا اورنچ مصر. وأضاف صن "يضع هذا المشروع حجر أساس للحوسبة السحابية العامة في مصر. حيث تعد الحوسبة السحابية هي الاتجاه السائد لكبرى البلدان والشركات في هذا العصر التكنولوجي الجديد ، هو الاتجاه الرئيسي في Cloud 2.0 Era". وأكد على ثقة هواوي في قيادة أورانج لعملية التحول السحابي في مصر ".