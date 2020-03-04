شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 04-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج اليورو مقابل الدولار ضغط سلبي ليتحرك دون 1.1140، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن إغلاق الشمعة اليومية دون هذا المستوى سيضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي، بينما يحتاج السعر للارتقاء فوق المستوى المذكور مجدداً لتأكيد استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.1240.

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