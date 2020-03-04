شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يحافظ على مكاسبه مع التركيز على البيانات الاقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار امام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات الأربعاء وسط تحول الأنظار في الأسواق نحو البيانات الاقتصادية عقب استيعاب قرار الاحتياطي الاتحادي.



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن "إيه دي بي" ووكالة "موديز" بأن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 183 ألف وظيفة في الشهر الماضي بينما توقع محللون إضافة 155 ألف وظيفة.

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وكان الاحتياطي الاتحادي قد أعلن امس في خطوة نادرة خفض معدل الفائدة بخمسين نقطة أساس إلى النطاق بين 1.25% و1.00% لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الأمريكي.



واتخذت البنوك المركزية في كل من أستراليا وكندا وماليزيا قرارات مماثلة وسط توقعات بان تحذو بنوك أخرى نفس النهج في الأيام القليلة القادمة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.