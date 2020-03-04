شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يرتفع مقابل اليورو والدولار والان نبدء بالتفاصيل

سجل الجنية الإسترليني اليوم، ارتفاعاً مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" والدولار الأمريكي. وارتفع الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية مقابل العملة الأوروبية بنسبة تعادل 0.63 % إلى 1.1544 يورو، وبنسبة 0.25 % مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.2846 دولار.

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